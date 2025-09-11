Prima pagină » Actualitate » CTP despre asasinatul politic care a îndoliat America. „Ăsta e sentimentul planetar în momentul de față”

CTP despre asasinatul politic care a îndoliat America. „Ăsta e sentimentul planetar în momentul de față"

11 sept. 2025
CTP despre asasinatul politic care a îndoliat America. „Ăsta e sentimentul planetar în momentul de față”

Invitat în emisiunea moderată de Cătălin Striblea la Europa Fm, cunoscutul gazetar și scriitor Cristian Tudor Popescu a comentat pe larg tragedia a cărei victimă a fost influencerul conservator Charlie Kirk. Popescu a avertizat că nu putem vorbi de un episod izolat, ci din neferire atentatul de peste Ocean este simbolic pentru starea de spirit extrem de violentă a vremurilor.

Moartea lui Charlie Kirk a marcat o premieră în SUA, fiind anunțată personal chiar de președintele țării, Donald Trump. Ca o remarcă generală, atentatul a fost anunțat de atmosfera generală de violență acută care marchează perioada actuală, apreciază Popescu.

CTP: Charlie Kirk a fost un instigator feroce la violență

Jurnalistul consideră că Charlie Kirk și-a anticipat cumva moartea prematură, prin acțiunile sale controversate care au incitat la violență. Dintre acestea s-a detașat cheta publică pe care a lansat-o activistul pentru eliberarea din închisoare a agresorului soțului lui Nancy Pelosi.

Americanii continuă să îi aducă omagiu victimei Charlie Kirk

 „Mă așteptam la violență, mă așteptam la sânge, la moarte. Pentru că ăsta e sentimentul planetar în momentul de față. E bine, totuși, să precizăm niște lucruri înainte de a discuta. Charlie Kirk a fost un instigator feroce la violență. Charlie Kirk declara că empatia este o idee New Age, care a făcut și face foarte mult rău. Tot el spunea că a cerut să se facă chetă publică pentru a se aduna bani ca să fie scos din pușcărie individul care l-a atacat cu un ciocan pe soțul lui Nancy Pelosi. Nu numai că a fost de acord cu pedeapsa cu moartea, dar spunea că această pedeapsă trebuie aplicată prin execuții care trebuie să fie publice, rapide și televizate”.

Moartea democrației, cel mai mare pericol al secolului

În aceeași intervenție, influentul jurnalist a observat că omenirea se află într-un moment de cotitură, iar conceptul de democrație este în real pericol.

„Democrația este un concept profund nenatural. El a fost impus maselor de elite intelectuale acum 250 de ani. Începând cu Statele Unite, continuând cu Franța și așa mai departe.  Ei bine, după 250 de ani, masele s-au săturat să se conducă pe ele însele. Și au considerat, dimpotrivă, că le e foame. Deci s-au săturat de democrație și preferă să aibă mâncare în loc. Dacă le dai de mâncare, acum maselor nu le mai pasă de libertate și nu le interesează să se conducă singure. Și ce urmează? Păi urmează ce a mai fost, adică dictatura”, a mai explicat Popescu la Europa Fm

