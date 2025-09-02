CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist”

Premierul Ilie Bolojan refuză să dea curs unui „fake ceaușist”, scrie jurnalistul Cristian Tudor Popescu, în cea mai nouă postare a sa. Potrivit acestuia, „numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării” este doar o altă formă a principiului caragialesc care spunea „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu explică „un fake ceaușist” pe care Ilie Bolojan, marți, a încercat să-l descrie, referitor la reducerea aparatului bugetar cu doar 25% din numărul total de posturi din primării. Este vorba doar despre unele virtuale, adică vacante, care nu ar avea niciun efect real asupra reducerii cheltuielilor din sistemul bugetar.

„Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan. Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake. Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist. Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%”, remarcă CTP.

De asemenea, jurnalistul remarcă și faptul că nu se poate vorbi de șomaj din moment ce, practic, nu există niciun disponibilizat.

„Și nu trimite astfel niște mii de oameni în șomaj, căci firmele private din România, care nu existau pe vremea lui Ceaușescu, iar șomajul exista mascat, au mare lipsă de forță de muncă. Primăriile trebuie să fie spre folosul cetățenilor, nu al angajaților plantați de găști politice să ia o leafă. E un adevăr care nu va putea fi șters nici dacă Bolojan ar fi înlăturat.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

CTP, din ce în ce mai nemulțumit de alegerea făcută: „În Nicușor Dan, simt că există ceva întunecos și rece, pe care se străduiește să-l țină ascuns”

Cristian Tudor Popescu: „Bolojan încasează LOVITURI în plină figură, în vreme ce Nicușor Dan își conservă capitalul politic”