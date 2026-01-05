Prima pagină » Actualitate » CTP îl analizează pe „conquistadorul Trump”: „El dorește o cârdășie cu Maduro 2, adică vicepreședinta Rodriguez, și menținerea regimului, cu condiția să se supună Washingtonului”

05 ian. 2026, 13:34, Actualitate
Cristian Tudor Popescu a făcut o postare amplă pe rețelele de socializare, după ce Donald Trump l-a capturat pe președintelui venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa Cilia Flores. Jurnalistul l-a analizat atât pe Trump, cât și decizia pe care acesta a luat-o.

CTP a analizat evenimentele recente din Venezuela, în urma capturării președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane, dar a făcut și o serie de observații despre implicațiile geopolitice ale acestei acțiunii.

CTP: ”Restul americanilor sunt mai preocupați de prețuri decât de chirurgia lui Trump”

”În SUA dansează niște hispanici la Miami, cu precădere venezueleni anti Maduro. Restul americanilor sunt mai preocupați de prețuri decât de chirurgia lui Trump, care putea să fie război în toată regula. Nu mai puțin de 150 de aeronave de luptă au însoțit echipa de extracție Delta Force. Dacă ar fi întâmpinat o rezistență mai puternică, chirurgia s-ar fi transformat în măcel. Or, pentru o acțiune de război împotriva altui stat, legea cere aprobarea de către Congresul SUA. Nu numai că niciun congresman nu a fost informat, dar au fost și mințiți în față. Chuck Schumer, liderul senatorilor democrați, a declarat că în 3 briefing-uri private, reprezentanți ai Casei Albe l-au asigurat că nu va avea loc nicio intervenție în Venezuela. Și alți membri ai Congresului au acuzat minciuni similare. Argumentul lui Trump, că din Congres s-ar fi scurs informații, mă întreb ce valoare ar avea într-un proces „nemânios” în Justiția americană. Procurorul General Pam Bondi a declarat că Maduro va avea de-a face cu „mânia totală” a Justiției SUA. O instanță care să judece cu mânie anunțată… cam pe unde ați mai auzit așa ceva? Iar autorizarea putea fi solicitată „în orb”, fără a se preciza locul, momentul și detaliile”, a scris jurnalistul, pe pagina sa de Facebook.

Popescu a comentat și declarațiile făcute de Trump, care, după ce l-a capturat pe Maduro, a anunțat că SUA va conduce Venezuela, într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta.

”Mai rămâne dimensiunea morală – care pur și simplu nu există. Dacă s-ar fi oprit la extragerea și judecarea în regim de superurgență a criminalului Maduro, Trump mai putea găsi justificări. Dar el a ținut să ne spună că „noi vom conduce Venezuela”, că vor confisca petrolul, vânzându-l celor interesați, după tarifarul Trump, că vor aduce companii petroliere americane, că se fac stăpâni pe toate resursele Venezuelei. După care a amenințat Columbia, Mexicul și Groenlanda cu acțiuni asemănătoare. Nicio persoană cu IQ mediu de pe Terra nu va crede că e vorba de altceva decât o „conquista” feroce, ca acelea ale spaniolilor și portughezilor din secolul XVI”, a comentat, printre altele, CTP.

