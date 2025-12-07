Prima pagină » Actualitate » CTP atacă decizia președintelui de a retrimite legea extremismului în Parlament: E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?

07 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Într-un amplu comentariu, cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu critică vehement decizia președintelui de a retrimite în Parlament legea pentru combaterea extremismului. În mesajul său, Popescu argumentează de ce Nicușor Dan a comis o eroare decorând 
Cristian Tudor Popescu observă că e curioasă vehemența cu care șeful statului contestă legea extremismului, pe care nici AUR nu a contestat-o. CTP remarcă faptul că Nicușor Dan are argumente subțiri. Mai mult, face deliberat o confuzie cu privire la sensul de legionar doar pentru a nu fi asimilată acestui termen o organizație din Făgăraș, regiunea unde s-a născut președintele.

„Nu înțeleg insistența”

E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan? Spuneam că nu înțeleg insistența cu care președintele Dan contestă legea pentru combaterea extremismului, aprobată de Parlament. Este singura persoană din conducerea României care are această atitudine. Nici măcar AUR n-a comentat împotriva legii. Căci, dl Dan dorește ca o organizație din Făgărașul său natal, care conține niște legionari, să nu fie considerată legionară, ci de comemorare a rezistenței din munți.
Pentru asta aduce niște justificări-temeri care ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns: vai!, nu carecumva „să fie cineva condamnat că răspândește scrieri ale lui Filimon, Alecsandri, Budai Deleanu, Eminescu, Creangă, Shakespeare, Charles Dickens, Walter Scott, Joseph Conrad!, care includ idei xenofobe”. Exact așa! Toți acești scriitori au fost publicați în nenumărate ediții, de sute de mii de exemplare, fără să fie cineva amendat pentru asta, darmite să facă închisoare de la 1 la 5 ani!…

„Te doare mintea”

În plus, legea prevede clar: „Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la articolele care o sancționează, dacă este săvârșită în interesul artei, științei, cercetării, educației sau în scopul dezbaterii publice”. Cu o încăpățânare uluitoare, N. Dan nu se lasă: „Transmiterea unei opere literare între doi particulari care nu sunt artiști sau cercetători în scopul unui interes personal față de respectiva operă literară nu se încadrează în excepția prevăzută de lege”. Adică, Popescu îi împrumută lui Ionescu Doina lui Eminescu și e pericol să fie arestați amândoi! Te doare mintea, scrie jurnalistul.

CCR a respins în unanimitate prima contestație la lege a lui Nicușor Dan

În acest context, în continuarea mesajului său, cunoscutul publicist invocă o decizie greșită a lui Nicușor Dan, aceea de a-l decora pe veteranul de 107 ani Ion Vasile Banu. Mai mult, amintește Popescu, CCR a respins deja o primă contestație făcută de șeful statului.

CCR a respins astă-vară, în unanimitate, precedenta contestație la lege a președintelui Dan. Ceea ce nu-l împiedică să ia acum totul de la capăt, retrimițând legea în Parlament. Mintea doare și mai tare…
Pe 1 Decembrie însă, domnia-sa a comis un act de aceeași natură, dar mult mai grav. L-a decorat pe militarul veteran Ion Vasile Banu deoarece a luptat în 1941 pentru „eliberarea Basarabiei” și a ajuns „până la cotul Donului”. Oameni buni, în 1941 armata română a comis unele dintre cele mai abominabile crime din Al Doilea Război Mondial: pogromurile de la Iași, 27-30 iunie, și Odesa, 22-25 octombrie. La Iași, peste 13.000 de evrei civili, de la fașă, la barbă albă, au fost uciși în propriile case și pe străzi. Alții au fost deportați în vagoane de vite. La Odesa, pentru că nu au fost în stare să-i prindă pe sovieticii autori ai unei explozii la Comandamentul Militar, soldații români au împușcat, spânzurat, ars de vii 19.000 de civili evrei și „suspecți” luați la întâmplare.
De fapt, totul se înscria într-un plan stabilit încă înainte de trecerea Prutului, din ordinul lui Ion Antonescu, numit „Curățarea terenului”, adică exterminarea evreilor din Basarabia.
Din așa ceva a făcut parte Ion Vasile Banu. După ce contestația sus-amintită a stârnit protestul vehement al Comunității Evreiești din România, acum decorarea lui Banu a fost condamnată de istorici și organizații internaționale – pur și simplu e vorba de un soldat din armata de criminali a lui Hitler.
Dumneavoastră ce credeți despre toate astea? E ceva „întunecos și rece” în dl Nicușor Dan?
