Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news în scandalul medicamentelor. „Toți cei care au intrat într-o farmacie știu asta”

Donald Trump a relatat, în timpul discursului său de la Formumul Davos, despre un presupus schimb de replici cu președintele francez Emanuel Macron, în timpul căruia, se presupune că l-ar fi forțat să impună o creștere a prețurilor medicamentelor din Franța. Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news, relatează publicația Le Figaro.

Președinția franceză susține că declarațiile făcute de Donald Trump sunt false

Președinția franceză a publicat pe platforma pe X un mesaj, menit să respingă o declarație făcută de președintele american în timpul discursului său de la Forumul de la Davos. „Se pare că președintele Emmanuel Macron a crescut prețurile medicamentelor. El nu stabilește prețurile lor. Acestea sunt supravegheate de Securitatea Socială. Au rămas stabile. Oricine a intrat într-o farmacie franceză știe asta.”

Această clarificare vine după o declarație a lui Donald Trump rostită miercuri după-amiază de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Președintele american a povestit un schimb de replici pe care a spus că l-a avut cu omologul său francez. „L-am sunat pe Emmanuel Macron. I-am ascultat discursul foarte frumos ieri , cu ochelarii de soare. I-am spus lui Emmanuel: «Va trebui să mărești prețul medicamentelor», a spus Trump, care a făcut din lupta împotriva costurilor ridicate ale medicamentelor în Statele Unite una dintre principalele sale priorități în ultimele luni.

„«Nu, nu, Donald, nu pot face asta», mi-a spus el. I-am răspuns: „Emmanuel, ai profitat de ani de zile de pe urma prețului medicamentelor americane ieftine. Da, da, o vei face”, a spus președintele american, povestind schimbul său cu Emmanuel Macron, pe care apoi l-a amenințat în acești termeni: „Emmanuel, vei dubla, tripla prețurile medicamentelor. Și o să o faci, altfel voi pune taxe de vamale de 25% pe tot ce importați din Statele Unite sau 100% pe vinurile și șampaniile franceze .” „‘OK, o să o fac’, mi-a spus el. […] Mi-a luat cam trei minute să-l fac să accepte,” s-a lăudat chiriașul Casei Albe.

Totuși, aceasta ar fi o versiune complet falsă a faptelor, conform președinției franceză. Nu este prima dată când președintele american transmite această informație. Pe 6 ianuarie, adresându-se oficialilor aleși republicani la Washington, Donald Trump detaliase deja conținutul unui presupus schimb de replici cu Emmanuel Macron pe tema taxelor vamale. El a spus atunci că i-a spus președintelui francez: „Dacă nu ați acceptat tot ce ne dorim, voi impune un tarif de 25% asupra a tot ce vine din Franța, inclusiv vinurile dumneavoastră, șampaniile și tot restul.”

RECOMANDAREA AUTORULUI