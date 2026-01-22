Prima pagină » Actualitate » Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news în scandalul medicamentelor. „Toți cei care au intrat într-o farmacie știu asta”

Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news în scandalul medicamentelor. „Toți cei care au intrat într-o farmacie știu asta”

22 ian. 2026, 09:17, Actualitate
Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news în scandalul medicamentelor.

Donald Trump a relatat, în timpul discursului său de la Formumul Davos, despre un presupus schimb de replici cu președintele francez Emanuel Macron, în timpul căruia, se presupune că l-ar fi forțat să impună o creștere a prețurilor medicamentelor din Franța. Președinția franceză îl acuză pe Trump de fake news, relatează publicația Le Figaro.

Președinția franceză susține că declarațiile făcute de Donald Trump sunt false

Președinția franceză a publicat pe platforma pe X un mesaj, menit să respingă o declarație făcută de președintele american în timpul discursului său de la Forumul de la Davos. „Se pare că președintele Emmanuel Macron a crescut prețurile medicamentelor. El nu stabilește prețurile lor. Acestea sunt supravegheate de Securitatea Socială. Au rămas stabile. Oricine a intrat într-o farmacie franceză știe asta.”

Această clarificare vine după o declarație a lui Donald Trump rostită miercuri după-amiază de la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția. Președintele american a povestit un schimb de replici pe care a spus că l-a avut cu omologul său francez. „L-am sunat pe Emmanuel Macron. I-am ascultat discursul foarte frumos ieri , cu ochelarii de soare. I-am spus lui Emmanuel: «Va trebui să mărești prețul medicamentelor», a spus Trump, care a făcut din lupta împotriva costurilor ridicate ale medicamentelor în Statele Unite una dintre principalele sale priorități în ultimele luni.

«Nu, nu, Donald, nu pot face asta», mi-a spus el. I-am răspuns: „Emmanuel, ai profitat de ani de zile de pe urma prețului medicamentelor americane ieftine. Da, da, o vei face”, a spus președintele american, povestind schimbul său cu Emmanuel Macron, pe care apoi l-a amenințat în acești termeni: „Emmanuel, vei dubla, tripla prețurile medicamentelor. Și o să o faci, altfel voi pune taxe de vamale de 25% pe tot ce importați din Statele Unite sau 100% pe vinurile și șampaniile franceze .” „‘OK, o să o fac’, mi-a spus el. […] Mi-a luat cam trei minute să-l fac să accepte,” s-a lăudat chiriașul Casei Albe.

Totuși, aceasta ar fi o versiune complet falsă a faptelor, conform președinției franceză. Nu este prima dată când președintele american transmite această informație. Pe 6 ianuarie, adresându-se oficialilor aleși republicani la Washington, Donald Trump detaliase deja conținutul unui presupus schimb de replici cu Emmanuel Macron pe tema taxelor vamale. El a spus atunci că i-a spus președintelui francez: „Dacă nu ați acceptat tot ce ne dorim, voi impune un tarif de 25% asupra a tot ce vine din Franța, inclusiv vinurile dumneavoastră, șampaniile și tot restul.”

🚨 Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos

„Aveți nevoie de alegeri puternice, alegeri libere și corecte”, insistă Donald Trump la Davos în fața europenilor

