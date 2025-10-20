CTP se năpustește asupra CCR după decizia de azi: Rușii luau pâinea de la gură Justiției române

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după ce CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a atacat dur Curtea Constituțională, despre care a scris că „face țăndări dreptatea în societatea românească”.

Sub titlul „Rușii luau pâinea de la gură Justiției române”, CTP a explicat ironic de ce CCR a blocat alegerile prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Călin Georgescu: „Magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, luându-le lor pâinea de la gură”.