CTP se năpustește asupra CCR după decizia de azi: Rușii luau pâinea de la gură Justiției române

Olga Borșcevschi
20 oct. 2025, 18:25, Știri politice
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat la scurt timp după ce CCR a admis sesizarea de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte în legătură cu legea privind pensiile magistraților. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a atacat dur Curtea Constituțională, despre care a scris că „face țăndări dreptatea în societatea românească”.

Sub titlul „Rușii luau pâinea de la gură Justiției române”, CTP a explicat ironic de ce CCR a blocat alegerile prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Călin Georgescu: „Magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, luându-le lor pâinea de la gură”.

„De ce onor Curtea Constituțională a României a blocat, chiar dacă începuse, turul 2 al alegerilor prezidențiale care l-ar fi scos președinte pe Dumnezeilă, candidatul propulsat de KGB? Din patriotism, din iubire de țară?
Iacătă că nu. Pur și simplu, judecătorii CCR și magistrații s-au enervat deoarece Kremlinul arunca atunci România în haos, izolare și bătaie de joc, luându-le lor pâinea de la gură – căci noi, Justiția, suntem singurii care avem, împreună cu pensiile nerușinate, privilegiul de a face țăndări dreptatea în societatea românească, a însămânța haosul și a ne bate joc de cetățenii acestei țări, noi, Justiția română, nu rușii!”, a scris CTP pe Facebook.

