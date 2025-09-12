CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”

Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, joi, printr-o postare pe Facebook, asasinatul activistului MAGA, Charlie Kirk. Gazetarul a spus că nu simte empatie față de susținătorul și aliatul lui Donald Trump, iar asta pentru că, de-a lungul timpului, acesta a făcut o serie de declarațiile controversate despre victimele asasinatelor, dar și despre pedepsele cu moartea.
Cristian Tudor Popescu a reamintit mai multe declarații de-ale lui Charlie Kirk, care considera că atacurile armate, deși duc la numeroase morți, au totodată, o contribuție pozitivă la menținerea celui de-al Doilea Amendament, care prevede dreptul americanilor de a deține arme de foc până la nivelul celor de asalt.
„Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA, la o săptămână după ce 3 copii și 3 adulți au fost împușcați la Christian Covenant School din Nashville, Tennessee:
«Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu»”, a scris publicistul, referindu-se la un comentariu făcut de Kirk anul trecut.
„Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani. Totuși, pentru mine, o crimă îngrozitoare, care lasă doi copii fără tată. Asasinul i-a furnizat și un răspuns domnului Kirk în legătură cu vârsta la care un copil poate să vadă o execuție publică: 3 ani, atât are fiica domnului Kirk, care a putut vedea omorârea publică, rapidă și televizată a tatălui ei pe baza unei judecăți și a unei sentințe date de călău”, a precizat CTP.
Jurnalistul a mai adăugat: „Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: «Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău» (Empatia este capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile sau trăirile altor persoane, de a te pune în locul lor și a privi lucrurile din perspectiva lor. Această calitate socială este esențială pentru a construi relații autentice, a arăta înțelegere, a oferi sprijin)”.
CTP a prezentat și alte poziții exprimate de Charlie Kirk:
Charlie Kirk avea 31 de ani și era una dintre cele mai influente figuri ale dreptei americane. Cu peste 5 milioane de urmăritori pe platforma X și peste 7 milioane pe TikTok, el era gazda unui podcast de mare succes.
Susținea politici anti-avort, era împotriva imigrației și un fervent apărător al dreptului americanilor de a deține arme de foc.
De asemenea, Kirk avea legături apropiate cu familia Trump și cu vicepreședintele JD Vance. De altfel, Donald Trump a recunoscut că sprijinul său l-a ajutat să câștige voturi în rândul tinerilor la alegerile precedente.
