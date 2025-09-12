Prima pagină » Actualitate » CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”

CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”

Olga Borșcevschi
12 sept. 2025, 09:55, Actualitate
CTP spune că nu simte EMPATIE pentru Kirk. „Ucigașul l-a trimis printre cei care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament”

Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat, joi, printr-o postare pe Facebook, asasinatul activistului MAGA, Charlie Kirk. Gazetarul a spus că nu simte empatie față de susținătorul și aliatul lui Donald Trump, iar asta pentru că, de-a lungul timpului, acesta a făcut o serie de declarațiile controversate despre victimele asasinatelor, dar și despre pedepsele cu moartea.

Cristian Tudor Popescu a reamintit mai multe declarații de-ale lui Charlie Kirk, care considera că atacurile armate, deși duc la numeroase morți, au totodată, o contribuție pozitivă la menținerea celui de-al Doilea Amendament, care prevede dreptul americanilor de a deține arme de foc până la nivelul celor de asalt.

CTP: De ce nu simt empatie pentru domnul Kirk

Recent împușcatul domn Charlie Kirk avea următoarea opinie despre miile de asasinate anuale cu arme de foc din SUA, la o săptămână după ce 3 copii și 3 adulți au fost împușcați la Christian Covenant School din Nashville, Tennessee:

«Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu»”, a scris publicistul, referindu-se la un comentariu făcut de Kirk anul trecut.

„Ieri, un ucigaș cu sânge rece și bine antrenat, l-a trimis, cu o armă de precizie, pe domnul Kirk printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament, legea posesiei de arme de foc până la nivelul de asalt pentru cetățenii americani. Totuși, pentru mine, o crimă îngrozitoare, care lasă doi copii fără tată. Asasinul i-a furnizat și un răspuns domnului Kirk în legătură cu vârsta la care un copil poate să vadă o execuție publică: 3 ani, atât are fiica domnului Kirk, care a putut vedea omorârea publică, rapidă și televizată a tatălui ei pe baza unei judecăți și a unei sentințe date de călău”, a precizat CTP.

„Nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk”

Jurnalistul a mai adăugat: „Am fost întrebat ce simt în legătură cu domnul Kirk și soarta sa. Răspund: în niciun caz empatie. Căci nu vreau să-l contrazic pe domnul Kirk, autor, în show-ul său video, și al acestei cugetări: «Nu suport cuvântul empatie, e un termen-făcătură New Age, care produce mult rău» (Empatia este capacitatea de a înțelege și a simți emoțiile sau trăirile altor persoane, de a te pune în locul lor și a privi lucrurile din perspectiva lor. Această calitate socială este esențială pentru a construi relații autentice, a arăta înțelegere, a oferi sprijin)”.

CTP a prezentat și alte poziții exprimate de Charlie Kirk:

  • „După ce un individ MAGA, pe nume DePape, i-a crăpat capul cu un ciocan soțului lui Nancy Pelosi, deoarece n-a găsit-o acasă pe democrată, domnul Kirk a îndemnat prin radio audiența să-i plătească suma pentru eliberare pe cauțiune agresorului aflat în arest”.
  • „Despre pedeapsa cu moartea, domnul Kirk a spus: «Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation…What age should you start to see public executions?». Carevasăzică, pedepsele cu moartea trebuie să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere… La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?”

Cine era Charlie Kirk

Charlie Kirk avea 31 de ani și era una dintre cele mai influente figuri ale dreptei americane. Cu peste 5 milioane de urmăritori pe platforma X și peste 7 milioane pe TikTok, el era gazda unui podcast de mare succes.

Susținea politici anti-avort, era împotriva imigrației și un fervent apărător al dreptului americanilor de a deține arme de foc.

De asemenea, Kirk avea legături apropiate cu familia Trump și cu vicepreședintele JD Vance. De altfel, Donald Trump a recunoscut că sprijinul său l-a ajutat să câștige voturi în rândul tinerilor la alegerile precedente.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit
12:55
Greșeala pe care o faci atunci când cumperi ulei de măsline din supermarket. Ce trebuie să scrie pe etichetă, pentru a nu fi păcălit
ULTIMA ORĂ Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice
12:24
Ne apărăm de războiul hibrid cu firme mufate la ministrul de interne, Cătălin Predoiu. Cum explică SRI achiziția de milioane și legăturile politice
ACTUALITATE Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”
12:08
Lista medicamentelor compensate se mărește. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Majoritatea sunt în zona de oncologie”
VIDEO Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele
11:51
Două eleve din Tulcea, filmate în timp ce se BAT lângă liceu. Colegii au încurajat violențele
ACTUALITATE Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare
11:44
Cum să decojești roșii rapid și eficient. Trucul genial care nu îți pune răbdarea la încercare
ULTIMA ORĂ Cum a scăpat suspectul căutat pentru asasinarea lui Kirk. Imaginile date publicității de FBI surprind momente INCREDIBILE imediat dupa asasinat
11:16
Cum a scăpat suspectul căutat pentru asasinarea lui Kirk. Imaginile date publicității de FBI surprind momente INCREDIBILE imediat dupa asasinat
Mediafax
O femeie a încercat să intre in clădirea Parlamentului având 6 cuțite asupra ei. Reacția AUR, partidul care a făcut invitația
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Mediafax
Noi avertizări de ploi și descărcări electrice în România. Care sunt județele vizate
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
Reacția tulburătoare a iubitului Irynei, ucraineanca de 23 de ani care a fugit de război, dar a murit în SUA 
Digi24
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”
Cancan.ro
BREAKING | FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Momentul în care presupusul asasin al lui Charlie Kirk coboară de pe acoperișul unei clădiri din campusul universității
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | România renunță la cele 400 de radare fixe? Motivul care a dus la blocarea proiectului
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Angajații din școlile și grădinițele private, salarii mai mici decât bugetarii
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Cel mai bun prieten al lui Diogo Jota, prima reacție după speculațiile apărute în presă conform cărora ar avea o relație cu văduva fotbalistului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Inflamația din timpul sarcinii poate predispune copilul la anxietate
EXTERNE POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei
12:49
POLONIA închide granița cu Belarusul, pe fondul desfășurării exercițiilor militare Zapad coordonate de Rusia/ Moscova contestă decizia Varșoviei
EXTERNE Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova
11:45
Ambasadorul rus în FRANȚA va fi convocat la Ministerul de Externe/ Parisul este pregătit să respingă presiunile exercitate de Moscova
SPORT Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci
11:34
Naționala de VOLEI „tricoloră” debutează la Campionatul Mondial. 43 de ani în așteptarea acestui meci
ACTUALITATE Prima țară din lume care introduce un MINISTRU AI la guvern. Ce atribuții îi revin avatarului
11:14
Prima țară din lume care introduce un MINISTRU AI la guvern. Ce atribuții îi revin avatarului
EXTERNE RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova
11:00
RUSIA și Belarus desfășoară exerciții militare comune/ Țările NATO își intensifică măsurile de securitate, pe fondul tensiunilor cu Moscova
VIDEO Incredibil!!! Nicușor Dan n-a reacționat la asasinarea lui Charlie Kirk
10:41
Incredibil!!! Nicușor Dan n-a reacționat la asasinarea lui Charlie Kirk