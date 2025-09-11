Ultimele CUVINTE ale lui Charlie Kirk înainte de a fi împușcat. Ce a spus activistul

Activistul Charlie Kirk a murit la 31 de ani fiind asasinat în timpul unui discurs susținut la Universitatea Utah Valley, pe tema violențelor cauzate de armele de foc.

La prelegerea din Utah, Kirk dezbătea atacurile armate comise asupra maselor de oameni din Statele Unite, atunci când a fost împușcat. Cu câteva momente înainte de a fi asasinat, activistul a răspuns succint la două întrebări venite din public.

„Știți câți americani transgender au comis crime în masă cu ajutorul armelor de foc în ultimii 10 ani?” „Foarte mulți”, a răspuns Kirk în aplauzele mulțimii.

Cel care a întrebat l-a informat că totalul era de cinci și a continuat:

„Știți câți au comis crime în masă în ultimul deceniu cu ajutorul armelor de foc?” „Contabilizăm sau nu violența bandelor?”, a răspuns Kirk.

Nu a mai apucat să dezvolte subiectul fiindcă imediat a fost împușcat în gât și a căzut ca secerat. Salvatorii au încercat să îl resusciteze, însă nu s-a mai putut face nimic.

Potrivit The Independent, deși pare o coincidență că a fost împușcat chiar în timpul unui discurs despre violențele cauzate de arme, anchetatorii au stabilit că asasinul era la o distanță considerabil de mare pentru a putea auzi ce vorbește Kirk.

RECOMANDAREA AUTORULUI

FBI oferă o RECOMPENSĂ de 100.000 de dolari pentru informații privind asasinul lui Charlie Kirk

Ion Cristoiu: „Avem o situație extrem de îngrijorătoare inclusiv pentru jurnaliștii români care au aplaudat asasinatul lui Charlie Kirk”