Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Poporul nu protestează pentru creșterea costului vieții, dar protestează pentru Justiție”

Victor Ponta: „Poporul nu protestează pentru creșterea costului vieții, dar protestează pentru Justiție”

Andrei Rosz
21 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum în România se încearcă aplicarea unui model deja existent în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Domnule, există un model care deja a fost testat, s-a aplicat. Dacă te uiți cu atenție, se încearcă implementarea lui și în România. Este modelul din Republica Moldova. Acolo, Maia Sandu, om politic, domnule, a dat afară judecători, procurori și a dus-o pe Laura Ștefan, pe Dănileț… La ei a ținut. În Moldova i-a curățat pe toți. Da, e o bătălie…

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum se încearcă aplicarea unui model din Republica Moldova, pe justiția românească. Acesta a început prin a spune că pe lângă preluarea justiției, a existat și un scop secundar. Politicianul susține că se vrea copierea modelului Republicii Moldova, în care politicienii pot da afară judecători, procurori și pot aduce pe cine vor ei.

„Ce vreau este că, pe lângă luarea puterii în justiție, a fost și scopul secundar, dar important, de a acoperi tot ce se întâmplă. Pentru că mă întorc, vecinii noștri de peste Dunăre, era să zic de peste Prut… Nu e vorba de nicio coincidență. Ăia au dat jos Guvernul. Bulgarii au dat jos Guvernul Bulgariei, pentru taxe. Are sens? Adică, atunci când spui, domnule, poporul protestează că moare de foame, are sens. Are sens. Nu, la noi poporul protestează că a văzut un reportaj și vrea să omoare, pe nu știu cine, pe Savonea. Asta n-are sens. Este o prostie. Dar vreau să-ți dau o veste proastă, pentru noi toți. Domnule, există un model care deja a fost testat, s-a aplicat. Dacă te uiți cu atenție, se încearcă implementarea lui și în România. Este modelul din Republica Moldova. Acolo, Maia Sandu, om politic, domnule, a dat afară judecători, procurori și a dus-o pe Laura Ștefan, pe Dănileț… La ei a ținut. În Moldova i-a curățat pe toți. Da, e o bătălie…”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Mediafax
Dormitul cu televizorul pornit. Ce spun specialiștii despre efectele asupra sănătății
Digi24
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii: povestea lui Will Somerindyke, sportivul devenit vânzător de arme
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună ianuarie 2026 cum nu a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Adevarul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Mediafax
Jucării periculoase de Crăciun. Cum unele jucării populare pot deveni un risc real pentru copii și părinți
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor când și-a văzut mama în sicriu. Nu s-a mai putut abține
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Copacul Prometeu, vechi de 4.900 de ani, a fost cândva cel mai bătrân din lume. Ce soartă a avut?
SCANDAL Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
11:03
Scandal în Statele Unite. Dpartamentul de Justiție a eliminat o fotografie cu Trump din dosarele Epstein. Alte 16 fișiere au dispărut de pe site
SPORT Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou
11:02
Maria și Florin Lehaci ȘTIU cum vor înlocui lipsa zăpezii dacă nu va ninge de Crăciun și de Anul Nou
ACTUALITATE Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
10:59
Ilie Bolojan i-a cerut lui Gică Popescu lista investițiilor de sute de milioane de euro pe care Guvernul ar trebui să le facă
VIDEO Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
10:58
Primele imagini de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu: „Să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…”
ECONOMIE De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
10:57
De ce își mută miliardarii viața dintr-o țară în alta. Povestea simplă a banilor care nu stau pe loc
EXTERNE Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore
10:56
Bătaie la metroul din Paris, viralizată pe Internet: peste 1 milion de vizualizări pe X, în 24 de ore

Cele mai noi