Victor Ponta: „Poporul nu protestează pentru creșterea costului vieții, dar protestează pentru Justiție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum în România se încearcă aplicarea unui model deja existent în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum se încearcă aplicarea unui model din Republica Moldova, pe justiția românească. Acesta a început prin a spune că pe lângă preluarea justiției, a existat și un scop secundar. Politicianul susține că se vrea copierea modelului Republicii Moldova, în care politicienii pot da afară judecători, procurori și pot aduce pe cine vor ei.
„Ce vreau este că, pe lângă luarea puterii în justiție, a fost și scopul secundar, dar important, de a acoperi tot ce se întâmplă. Pentru că mă întorc, vecinii noștri de peste Dunăre, era să zic de peste Prut… Nu e vorba de nicio coincidență. Ăia au dat jos Guvernul. Bulgarii au dat jos Guvernul Bulgariei, pentru taxe. Are sens? Adică, atunci când spui, domnule, poporul protestează că moare de foame, are sens. Are sens. Nu, la noi poporul protestează că a văzut un reportaj și vrea să omoare, pe nu știu cine, pe Savonea. Asta n-are sens. Este o prostie. Dar vreau să-ți dau o veste proastă, pentru noi toți. Domnule, există un model care deja a fost testat, s-a aplicat. Dacă te uiți cu atenție, se încearcă implementarea lui și în România. Este modelul din Republica Moldova. Acolo, Maia Sandu, om politic, domnule, a dat afară judecători, procurori și a dus-o pe Laura Ștefan, pe Dănileț… La ei a ținut. În Moldova i-a curățat pe toți. Da, e o bătălie…”, a explicat politicianul.