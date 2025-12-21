Victor Ponta: „Poporul nu protestează pentru creșterea costului vieții, dar protestează pentru Justiție”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum în România se încearcă aplicarea unui model deja existent în Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Domnule, există un model care deja a fost testat, s-a aplicat. Dacă te uiți cu atenție, se încearcă implementarea lui și în România. Este modelul din Republica Moldova. Acolo, Maia Sandu, om politic, domnule, a dat afară judecători, procurori și a dus-o pe Laura Ștefan, pe Dănileț… La ei a ținut. În Moldova i-a curățat pe toți. Da, e o bătălie…”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum se încearcă aplicarea unui model din Republica Moldova, pe justiția românească. Acesta a început prin a spune că pe lângă preluarea justiției, a existat și un scop secundar. Politicianul susține că se vrea copierea modelului Republicii Moldova, în care politicienii pot da afară judecători, procurori și pot aduce pe cine vor ei.