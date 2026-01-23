Prima pagină » Actualitate » Prețul motorinei a sărit de 8 lei la benzinăriile din București. Șoferii își strigă disperarea la pompe: „Domnul Bolojan, domnul Nicu, nu fac nimic?” / „Barilul scade, iar la noi cresc prețurile la carburanți”

Prețul motorinei a sărit de 8 lei la benzinăriile din București. Șoferii își strigă disperarea la pompe: „Domnul Bolojan, domnul Nicu, nu fac nimic?” / „Barilul scade, iar la noi cresc prețurile la carburanți”

23 ian. 2026, 06:00, Actualitate
Galerie Foto 8

Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei pe litru la mai multe benzinării din București, după creșterea accizelor la carburanți, care s-a aplicat de la 1 ianuarie. Șoferii dau vina pe guvernanți și spun că scumpirile sunt exagerate, mai ales în contextul în care prețul petrolului a tot scăzut în ultima perioadă. „Domnul Bolojan, domnul Nicu, nu fac nimic?”, se întreabă un bucureștean care a ieșit nervos dintr-o benzinărie.

Vezi galeria foto
8 poze

Reporterii Gândul au verificat, joi, prețurile carburanților la mai multe benzinării din București. La câteva stații Mol, Lukoil și OMV, prețul motorinei sărea de 8 lei.

Scumpirea apare în ciuda faptului că prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 25% în 2025, de la 80 la circa 60 de dolari pe baril.

„Totul s-a scumpit. Taxe, peste taxe. Unde se va ajunge? Asta este întrebarea. Cât mai pot răbda oamenii? Domnul Bolojan, Domnul Nicu, nu fac nimic? Le ce convine că sunt bani la stat? Dar pe spinarea oamenilor? Vai de cozonacul nostru”, spune unul dintre șoferii carea  alimentat, joi, la o benzinărie din București.

Prețul motorinei, șoferi nervoși: „Au scumpit-o în fiecare zi. Ăsta este începutul”

Bucureștenii nu își explică această creștere, în condițiile în care prețul barilului de petrol a tot scăzut în ultima perioadă.

„Este grav ce se întâmplă. Este mult prea scump. Asta având în vedere că barilul scade. Și totuși sunt prețurile care sunt”, ne spune un șofer, în timp ce trage nervos de furtunul de la pompă.

Sunt și șoferi care spun că prețul carburanților crește mult prea des.

„E dificil, pentru că nu toată lumea are bani să dea pe motorină”

„Au scumpit-o în fiecare zi. O să închidem și gata. Predăm și autorizațiile. Ăsta este începutul. O să ducă și benzina în 8 lei. Să se mai gândească (guvernanții) și la noi . Că taxe bagă în fiecare zi. Rovinieta s-a dublat”, ne spune un taximetrist.

„E dificil, pentru că nu toată lumea are bani să dea pe motorină. Mi se pare că s-a scumpit absolut tot, nu neapărat motorina”, ne spune și o tânără șoferiță în vârstă de 22 de ani.

Ministerul Finanțelor a publicat la sfârșitul anului 2025 grila actualizată a accizelor aplicabile în 2026. Aceasta include majorări pentru produsele energetice, inclusiv benzina și motorina. Acciza reprezintă o taxă fixă inclusă în prețul fiecărui litru de carburant. Desigur, creșterea acesteia se va reflecta automat în costul final suportat de consumatori.

Astfel, de la începutul anului, prețul carburanților a început urce cu aproximativ 30 de bani pe litru. Acciza la benzină a crescut de la 2,78 lei la 3,06 lei pentru un litru, iar cea la motorină de la 2,54 lei la 2,80 lei pentru un litru, potrivit Mediafax.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Zona Economică Exclusivă include și subsolul, oferind astfel României dreptul de a exploata gazele naturale din perimetrul Neptun Deep
06:30
Valentin Stan: Zona Economică Exclusivă include și subsolul, oferind astfel României dreptul de a exploata gazele naturale din perimetrul Neptun Deep
ACTUALITATE Valentin Stan: Apele teritoriale ale României se întind până la 22 km în largul Mării Negre. Neptun Deep este la 160 km față de țărm
06:00
Valentin Stan: Apele teritoriale ale României se întind până la 22 km în largul Mării Negre. Neptun Deep este la 160 km față de țărm
FLASH NEWS Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre relația cu Donald Trump: „Trebuie să construim o nouă cale de colaborare și să nu ne bazăm pe nostalgie”
00:17
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre relația cu Donald Trump: „Trebuie să construim o nouă cale de colaborare și să nu ne bazăm pe nostalgie”
ECONOMIE Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei
22:42
Orașul cu cele mai scumpe chirii din România: 560 de euro pentru un apartament cu două camere și 749 de euro pentru unul cu trei
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Ar trebui să-l trimitem pe Victor Ponta ambasador la Washington”
22:37
Ion Cristoiu: „Ar trebui să-l trimitem pe Victor Ponta ambasador la Washington”
INEDIT Secretul scandinavilor. Izolația termică milenară a norvegienilor
21:39
Secretul scandinavilor. Izolația termică milenară a norvegienilor
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Cancan.ro
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor + ultimele imagini cu adolescentul, în viață
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Câte ouă trebuie să mănânci pentru a preveni bolile de inimă
FLASH NEWS Continua ofensiva româneasca la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit cu directorul unei agentii imobiliare și cu CEO-ul uei firme producătoare de termopane
07:00
Continua ofensiva româneasca la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a intalnit cu directorul unei agentii imobiliare și cu CEO-ul uei firme producătoare de termopane
FLASH NEWS Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Miliardarul a vorbit despre o lume a roboților și tinerețe fără bătrânețe. Ce argumente are
05:00
Elon Musk, apariție de ultim moment la Davos. Miliardarul a vorbit despre o lume a roboților și tinerețe fără bătrânețe. Ce argumente are
EXCLUSIV Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
05:00
Raketul care l-a torturat pe milionarul Dan Nicorescu a câștigat, în instanță, o celulă de lux. Basarabeanul are condiții la standardele UE
ULTIMA ORĂ Noi negocieri de pace la Moscova. Putin discută cu Witkoff și Kushner târziu în noapte
23:38
Noi negocieri de pace la Moscova. Putin discută cu Witkoff și Kushner târziu în noapte
FLASH NEWS După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”
23:26
După Cupa Mondială și Olimpiadă, Trump vrea și Expoziția Mondială 2035 în Florida: „Următoarea etapă cheie în noua Epocă de Aur a Americii”
SĂNĂTATE După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump
22:46
După 77 de ani, SUA nu mai este oficial membră a Organizației Mondiale a Sănătății. Care sunt motivele invocate de Donald Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe