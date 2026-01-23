Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei pe litru la mai multe benzinării din București, după creșterea accizelor la carburanți, care s-a aplicat de la 1 ianuarie. Șoferii dau vina pe guvernanți și spun că scumpirile sunt exagerate, mai ales în contextul în care prețul petrolului a tot scăzut în ultima perioadă. „Domnul Bolojan, domnul Nicu, nu fac nimic?”, se întreabă un bucureștean care a ieșit nervos dintr-o benzinărie.

Reporterii Gândul au verificat, joi, prețurile carburanților la mai multe benzinării din București. La câteva stații Mol, Lukoil și OMV, prețul motorinei sărea de 8 lei.

Scumpirea apare în ciuda faptului că prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 25% în 2025, de la 80 la circa 60 de dolari pe baril.

„Totul s-a scumpit. Taxe, peste taxe. Unde se va ajunge? Asta este întrebarea. Cât mai pot răbda oamenii? Domnul Bolojan, Domnul Nicu, nu fac nimic? Le ce convine că sunt bani la stat? Dar pe spinarea oamenilor? Vai de cozonacul nostru”, spune unul dintre șoferii carea alimentat, joi, la o benzinărie din București.

Prețul motorinei, șoferi nervoși: „Au scumpit-o în fiecare zi. Ăsta este începutul”

Bucureștenii nu își explică această creștere, în condițiile în care prețul barilului de petrol a tot scăzut în ultima perioadă.

„Este grav ce se întâmplă. Este mult prea scump. Asta având în vedere că barilul scade. Și totuși sunt prețurile care sunt”, ne spune un șofer, în timp ce trage nervos de furtunul de la pompă.

Sunt și șoferi care spun că prețul carburanților crește mult prea des.

„E dificil, pentru că nu toată lumea are bani să dea pe motorină”

„Au scumpit-o în fiecare zi. O să închidem și gata. Predăm și autorizațiile. Ăsta este începutul. O să ducă și benzina în 8 lei. Să se mai gândească (guvernanții) și la noi . Că taxe bagă în fiecare zi. Rovinieta s-a dublat”, ne spune un taximetrist.

„E dificil, pentru că nu toată lumea are bani să dea pe motorină. Mi se pare că s-a scumpit absolut tot, nu neapărat motorina”, ne spune și o tânără șoferiță în vârstă de 22 de ani.

Ministerul Finanțelor a publicat la sfârșitul anului 2025 grila actualizată a accizelor aplicabile în 2026. Aceasta include majorări pentru produsele energetice, inclusiv benzina și motorina. Acciza reprezintă o taxă fixă inclusă în prețul fiecărui litru de carburant. Desigur, creșterea acesteia se va reflecta automat în costul final suportat de consumatori.

Astfel, de la începutul anului, prețul carburanților a început urce cu aproximativ 30 de bani pe litru. Acciza la benzină a crescut de la 2,78 lei la 3,06 lei pentru un litru, iar cea la motorină de la 2,54 lei la 2,80 lei pentru un litru, potrivit Mediafax.