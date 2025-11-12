Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea

Steaua vs. FCSB. Disensiunile între formația din Liga 2 și echipa patronată de Gigi Becali continuă în mediul online, după ce instanța a stabilit că marca „Steaua” aparține de Clubul Sportiv al Armatei. Vă reamintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final, recent, în proces: recursul înaintat de FCSB a fost respins ca neîntemeiat (vezi AICI reacția lui Florin Talpan). Peluza Nord (FCSB) a publicat, în schimb, comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa latifundiarului din Pipera este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea.

Peluza Nord 1995 (FCSB) a publicat pe pagina oficială de Facebook un comunicat emis de MApN la data de 9 octombrie 2011 (vezi mai jos) prin care organul de specialitate al administrației publice centrale a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să evolueze „acasă”, în Ghencea.

Ce arăta comunicatul MApN din 2011 despre „războiul” dintre Steaua și FCSB

În document era exprimată dorința ca managerul FCSB să achite datoriile pe care le are față de statul român și să își reconfigureze „traseul”, revenind pe stadionul Ghencea.

„CSA Steaua nu confirmă speculațiile domnului Becali. Nu există vreun ordin din partea președintelui României privind revenirea echipei de fotbal Steaua pe stadionul din Ghencea.

După cum am anunțat în numeroase rânduri, CSA Steaua nu respinge colaborarea cu SC FC Steaua București SA, echipa de fotbal fiind așteptată să revină și să joace pe acest stadion, în condițiile legii. Terenul de fotbal este pregătit să găzduiască meciuri de fotbal chiar începând de săptămâna viitoare.

Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Clubului Sportiv al Armatei «Steaua», a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a echipei sale de fotbal.

Ne exprimăm în continuare speranța că S.C. FC Steaua București S.A. va găsi soluții pentru achitarea datoriilor pe care le înregistrează față de statul român, astfel încât Steaua să joace din nou, acasă”, se arată în comunicatul emis de MApN, în 2011.

Jubilare după verdictul ÎCCJ

Odată cu aflarea veștii, Tudorel Stoica, fostul căpitan al Stelei, a jubilat. S-a arătat foarte încântat de decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție și i-ar plăcea să vadă cele două echipe în Liga 1. În plus, menționează că ar putea fi „o lovitură pentru Gigi Becali”, în cazul în care Steaua are câștig de cauză în recuperarea prejudiciului. Latifundiarului din Pipera i s-a solicitat suma de 37.000.000 de euro.

„Mă bucur. E ceva normal! Nici nu-mi făceam probleme că se putea întâmpla ceva, pentru că e ceva normal. N-avea cum să piardă Steaua marca în favoarea celor de la FCSB. Adevărul a învins, mai pe românește, E suficient că au făcut ce au făcut. Acum, dacă voiau să ia și marca, și performanța… era prea mult! Să fie mulțumiți cu ceea ce au realizat pe numele Stelei (n.r. râde). Poate o să reușească și clubul Steaua să-și pună ordine și să intre în Liga 1. Ar fi frumos să fie și Steaua, și FCSB, în Liga 1 și să vedem ce s-ar întâmpla între cele două. Nu știu ce să spun de procesul pentru prejudiciu. Nu știu dacă se poate face ceva. Din punctul meu de vedere, sunt liniștit sufletește că s-a clarificat acest lucru, care e mult mai important decât banii. Asta cu banii este mai puțin important. Normal că ar fi o lovitură pentru Gigi Becali dacă s-ar câștiga și acel proces. Cei care se ocupă de acest lucru probabil că știu mai bine și vor încerca să recupereze prejudiciul. S-a demonstrat că Steaua e Steaua și că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Adevărul e că, dacă clubul are dreptate și Gigi Becali s-a folosit de marca clubului, atunci să câștige și acest proces. Mă bucur că s-a clarificat și la UEFA, și aici, că FCSB nu e Steaua și că nu a câștigat Cupa Campionilor. Sufletește, pentru noi, e ceva extraordinar”, a declarat Tudorel Stoica, în exclusivitate, pentru PROSPORT.

Sursă foto: Mediafax Foto / Mihai Pop; Facebook Peluza Nord 1995