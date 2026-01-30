Cu ce se ocupă copiii cântăreței Stela Enache. ”Ne vedem de câteva ori pe an”

Stela Enache, în vârstă de 76 de ani, a oferit detalii despre cei doi copii ai săi, care sunt plecați din țară, și despre activitățile acestora.

Stela Enache este una dintre artistele din generația de aur a muzicii românești. În plan personal, aceasta a fost căsătorită cu regretatul compozitor Florin Bogardo, care a încetat din viață în anul 2009.

Stela Enache are doi copii, care sunt stabiliți în străinătate. De asemenea, artista este și bunică. Vedeta a vorbit despre copiii săi și despre activitățile acestora într-un interviu pentru click.ro.

Cu ce se ocupă copiii cântăreței Stela Enache. ”Fiul și fiica mea au meserii frumoase”

”Slavă Domnului, fiica și fiul meu sunt bine, am și doi nepoți studenți, dar și alți doi nepoți la liceu. Dintre toți, numai nepoata este atrasă de muzică, ea moștenește dragostea pentru viața artistică, îi place să bată la tobe”, a declarat Stela Enache.

”E adevărat că fiul meu seamănă cu tatăl lui, este copia lui fidelă, are același aer, același zâmbet, deși, de obicei, băieții seamănă cu mamele, iată că în cazul nostru e invers. Fiul și fiica mea au meserii frumoase.

Ea este și în domeniul calculatoarelor, în IT. Iar fiul meu, care a absolvit Facultatea de Management-Turism, are grijă de hotelurile de acolo, să meargă totul bine.

Fiica e stabilită în Italia, iar băiatul locuiește în Austria. Ne vedem de câteva ori pe an, mai merg pe la ei, când sunt nepoții în vacanțe, dar vorbim foarte des la telefon”, a mai spus artista.