Premierul Ilie Bolojan afirmă că va respecta protocolul semnat în coaliția de guvernare, care prevede ca în aprilie 2027 funcția de prim-ministru să revină PSD. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat pentru G4Media, în contextul acuzațiilor lansate din interiorul PNL.

Bolojan a declarat că va respecta rotația stabilită în coaliție, chiar dacă acest lucru înseamnă preluarea funcției de premier de către Sorin Grindeanu. Acesta spune că respectarea acordurilor dintre partide e esențială pentru recâștigarea încrederii publice.

„Sunt decis și asta am făcut întotdeauna în politică, să respect înțelegerile, pentru că este o formă de respect pentru cetățeni, respectând înțelegerile între partide, ca reprezentant al acestor cetățeni. Dacă nu facem asta – și n-am făcut asta de multe ori – introducem senzația de neîncredere totală, generăm niște atacuri care nu ajută la nimic. Gândiți-vă că aceste înțelegeri trebuie respectate și în spiritul lor, nu doar într-o înțelegere formală. Iar spiritul lor înseamnă respect, înseamnă atacuri care sunt la un nivel limitat. Nu poți să-ți controlezi toți oamenii într-un partid, dar în condițiile în care se organizează campanii de atacuri, vă puteți da seama că respectul între partide și între oameni ajunge la un nivel în care, la un moment dat, colaborarea nu mai devine posibilă.”

De cealaltă parte, Bolojan respinge categoric afirmațiile primarului PNL din Cavnic, Vladimir Petruț, potrivit cărora le-ar fi spus unor primari că PSD nu va da premierul la rotativa din 2027.

„Nu este adevărat. Am fost la Sighetu Marmației când a fost un eveniment legat de memorialul de acolo și la finalul acelei întâlniri am avut o discuție cu primarii, o discuție exclusiv pe teme de administrație. Nu s-a discutat despre strategii politice și nu există niciun fel de declarație de-a mea legată de acest lucru. Consider că unul din modurile în care putem să recâștigăm încredere cetățenilor este ca partidele să se respecte între ele, adică să respecte înțelegerile pe care le fac, atât planul de guvernare, cât cât și înțelegerile politice.”

Întrebat dacă va lua măsuri în partid împotriva primarului care l-a acuzat public, Bolojan a spus că nu poate controla toate declarațiile făcute de aleșii locali și că nu va reacționa la fiecare acuzație fără fundament.

„Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. Sunt zeci de primari în țara asta care pot să facă orice fel de declarații. Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de de afirmații care n-au niciun fundament.”

AUTORUL RECOMANDĂ: