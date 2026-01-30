Prima pagină » Actualitate » Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan

30 ian. 2026, 15:32, Actualitate
Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan

Unul dintre ustensilele casnice indispensabile, și prin urmare nelipsite din orice gospodărie, este fierul de călcat. Puținni realizează că este unul din aparatele cele mai energofage.

În cazul fierului de călcat, vobim de cele mai moderne, acesta are o putere cuprinsa intre 2.000W si 2.400W. Prin comparație, un televizor de dimensiuni medii consuma in jur de 60W – 80W. În consecință, într-o oră de călcat, cosumați cât ați fi vizionat 30 de filme, sau meciuri, simultan, la 30 de televizoare.

Dacă facem raportul dintre un fier de calcat de 2.400W și un televizor de 80W, obținem un raport de 2400 : 80 = 30.
Deci, în momentele în care fierul de călcat încălzește rezistența la maximum, acesta consumă cât 30 de televizoare pornite în același timp.

Cele mai noi

