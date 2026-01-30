Ponta intervine în criza apei din Argeș: „Recordul de nesimțire a fost bătut de USR. Recordul de fugă de responsabilitate este bătut acum de premier”

Victor Ponta a intervenit în scandalul crizei apei care afectează locuitorii din Argeș, Prahova și Dâmbovița. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa USR și a premierului Ilie Bolojan și acuză lipsa de responsabilitate a Guvernului.

Ponta a subliniat faptul că situația actuală depășește un simplu conflict politic și afectează direct viața oamenilor. De asemenea, fostul premier a precizat că USR a stabilit „un nou record negativ” prin modul în care partidul a gestionat criza.

Facebook „Bătaia de joc, nesimțirea, aroganța și minciuna există de mult în politica tuturor țărilor și a tuturor partidelor; în cazul USR, acestea par să fie singurele lor caracteristici (în lipsa competenței și a legitimității conferite de voturi). Bătaia de joc la adresa bieților oameni din Prahova și Dâmbovița a depășit însă orice record, pentru că nu mai vorbim despre un scandal între politicieni sau un simplu scandal de presă, ci despre viața oamenilor,” a scris acesta pe

În același timp, Ponta spune că responsabilitatea finală îi aparține premierului Ilie Bolojan și că problema apei a fost provocată de deciziile luate la nivelul Ministerului Mediului.

„Din păcate, responsabilitatea îi aparține dlui Ilie Bolojan. Nu are nimeni așteptări ca ministra USR a Mediului să își asume vreo vină, să facă ceva concret pentru rezolvarea problemei, să spună adevărul sau să își dea demisia. Acolo, obrazul gros și ticăloșia sunt singurele „calități”. Însă Senatul a votat o moțiune; specialiștii au demonstrat că această criză a fost produsă direct de incompetența ministrului; șeful Apelor Române (numit direct, fără concurs, de către ministru) a plecat din funcție.”

Ponta consideră că lipsa unei reacții ferme din partea șefului Guvernului echivalează cu o complicitate față de un ministru care a greșit.

„Premierul este responsabil, în fața tuturor românilor, de activitatea tuturor miniștrilor, indiferent de partid sau coaliție. Lipsa sa de acțiune și complicitatea cu un ministru care a greșit grav împotriva oamenilor reprezintă un refuz de a-și îndeplini datoria constituțională de prim-ministru. Este, totodată, o lovitură majoră tocmai pentru susținătorii săi reali – nu pentru propagandiștii și influencerii care îl laudă pentru contracte primite de la Guvern sau de la Primăria Oradea.”

În final, fostul premier avertizează că situațiile de acest tip ar putea deveni tot mai grave, dacă actuala conducere nu își asumă responsabilitatea.

„Recordul de nesimțire a fost bătut de USR. Recordul de fugă de responsabilitate este bătut acum de premier. De aici înainte, din păcate, nu ne mai putem aștepta decât la situații din ce în ce mai grave.”

