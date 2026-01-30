Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport

Costul vieții de zi cu zi în România diferă de la regiune la regiune, de la oraș la oraș și chiar de la cartier la cartier. Am făcut un calcul aproape complet al cheltuielilor lunare minime pentru un trai decent într-unul din orașele cu un nivel de trai multe peste media din România, Brașov. Orașul de sub Tâmpa este în topul urbelor cu cea mai bună calitate a vieții.

Chirie

garsoniera: 300-400 euro (periferie si cartiere vechi: Astra, Bartolomeu) sau 400-500 lei (zone bune sau noi: Tractorul, Centru Civic)

apartament 2 camere: 500-700 euro

Utilități și facturi

intretinere: 500-900 lei (iarna) sai 200-300 lei (in rest)

energie electrica: 150-200 lei (iarna) sau 100-150 lei (in rest)

internet + TV + telefon mobil: 100-150 lei

TOTAL: 900-1.200 lei (iarna) sau 400-500 lei (în restul anului)

Mâncare și cumpărături

gatit acasa (supermarket): 1.500 – 1.800 lei/luna

o masa in oras (restaurant mediu): 70 – 120 lei (fel principal + bautura)

o cafea in centru: 15 – 20 RON

mix: gatit acasa + 2-3 iesiri/comenzi pe saptamana): 2.200 – 2.500 lei/luna



Transport

abonament RATBV: 85 lei / luna (valabil pe toate liniile urbane).

Uber/Bolt: O cursa medie in oras costa intre 20 si 40 lei. Daca folosesti ridesharing des, adauga 300-400 lei la buget.

Altele

sala de fitness: 180 – 250 lei / luna.

produse de igiena / curatenie: 150 – 200 lei.

iesiri / socializare: 300 – 500 lei (buget modest).

TOTAL

buget redus: 3.800 lei/luna

confort mediu 6.300 lei/luna.

Recomandarea autorului: TOP 10 | Orașele din România cu cei mai fericiți locuitori. Pe ce loc este București