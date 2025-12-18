Prima pagină » Actualitate » Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza. Ce relație au cele două

Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza. Ce relație au cele două

18 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza. Ce relație au cele două
Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza

Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a spus ce relație are cu fiica sa, Elena. De asemenea, artista a dezvăluit și cu ce se ocupă fata ei.

Loredana Groza s-a căsătorit cu Andrei Boncea din anul 1998. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Elena. De multă vreme, Loredana Groza nu s-a mai afișat în compania partenerului ei de viață, dând loc zvonurilor cum că aceștia s-ar fi separat. Tatăl artistei, Vasile Groza, a confimat că Loredana Groza și Andrei Boncea nu mai formează un cuplu.

Loredana Groza a oferit amănunte despre fiica ei, Elena, într-un interviu pentru revista Viva. Artista a spus cu ce se ocupă Elena, dar și ce relație are cu aceasta.

Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza. ”E asistenta mea la concerte, la costume. Când plecăm în străinătate, la fel, este cea care mă ajută cu absolut toate detaliile de care am nevoie”

”Lucrează în lumea asta filmului, a spectacolului, cu tatăl ei, cu mine. E asistenta mea la concerte, la costume. Când plecăm în străinătate, la fel, este cea care mă ajută cu absolut toate detaliile de care am nevoie. Adică e trup și suflet și învață atât cum să fie în partea asta a televiziunii, a filmului, cât și a spectacolului. Și are tot felul de roluri, de la producție, la costume, chiar și pe scenă apare, adică ucenică în toate astea, știi, și deschisă la orice nouă experiență”, a spus Loredana Groza despre fiica ei.

Despre relația cu Elena, artista a declarat:

”Avem o relație superbă, nu pot să zic că neapărat de mamă-fiică, suntem și surori, suntem și cele mai bune prietene, împărtășim lucrurile și toate evenimentele din viața noastră fără niciun fel de reținere. Și asta e o chestie pe care să zicem că noi, generația noastră, n-am avut-o cu mamele noastre. Mi-am dorit să fiu puțin altfel și să depășesc niște bariere, niște limitări pe care generațiile anterioare le aveau în relație cu copiii lor. Eu sunt o mamă mult mai indulgentă, mai înțelegătoare, mai deschisă”.

