Cu ce se ocupă fiica Loredanei Groza. Ce relație au cele două

Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, a spus ce relație are cu fiica sa, Elena. De asemenea, artista a dezvăluit și cu ce se ocupă fata ei.
Loredana Groza s-a căsătorit cu Andrei Boncea din anul 1998. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Elena. De multă vreme, Loredana Groza nu s-a mai afișat în compania partenerului ei de viață, dând loc zvonurilor cum că aceștia s-ar fi separat. Tatăl artistei, Vasile Groza, a confimat că Loredana Groza și Andrei Boncea nu mai formează un cuplu.
Loredana Groza a oferit amănunte despre fiica ei, Elena, într-un interviu pentru revista Viva. Artista a spus cu ce se ocupă Elena, dar și ce relație are cu aceasta.
”Lucrează în lumea asta filmului, a spectacolului, cu tatăl ei, cu mine. E asistenta mea la concerte, la costume. Când plecăm în străinătate, la fel, este cea care mă ajută cu absolut toate detaliile de care am nevoie. Adică e trup și suflet și învață atât cum să fie în partea asta a televiziunii, a filmului, cât și a spectacolului. Și are tot felul de roluri, de la producție, la costume, chiar și pe scenă apare, adică ucenică în toate astea, știi, și deschisă la orice nouă experiență”, a spus Loredana Groza despre fiica ei.
Despre relația cu Elena, artista a declarat:
”Avem o relație superbă, nu pot să zic că neapărat de mamă-fiică, suntem și surori, suntem și cele mai bune prietene, împărtășim lucrurile și toate evenimentele din viața noastră fără niciun fel de reținere. Și asta e o chestie pe care să zicem că noi, generația noastră, n-am avut-o cu mamele noastre. Mi-am dorit să fiu puțin altfel și să depășesc niște bariere, niște limitări pe care generațiile anterioare le aveau în relație cu copiii lor. Eu sunt o mamă mult mai indulgentă, mai înțelegătoare, mai deschisă”.