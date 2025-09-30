Cu ce se ocupă și câți bani câștigă iubita premierului Ilie Bolojan. Cum au afectat-o măsurile de austeritate

De când a divorțat, din 2013, premierul Ilie Bolojan o are alături pe Ioana, care este asistentă medicală în spitalul CFR din Oradea. Conform datelor de la Institutul Național de Statistică (INS), salariul mediu net din sănătate și asistență medicală a fost de 5.500 de lei în iulie 2025, cele mai recente date.

Pare că premierul și-a introdus partenera într-un program de supraviețuire, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36/2025, din 30 iunie 2025, care elimină sporurile de condiții vătămătoare/periculoase și reducerea zilelor de concediu suplimentar pentru muncă, în condiții grele.

Așadar, asistentele și medicii care fac gărzi sunt recompensații pentru lucru în weekend și de sărbători, fapt ce atenuează parțial impactul austerității asupra veniturilor lor.

Nu știm dacă măsurile de austeritate, impuse de partenerul său, șeful Guvernului, i-au afectat și Ioanei veniturile. Cert este că sindicaliștii din sănătate i-au avertizat pe guvernanți asupra efectelor acestor măsuri că „încalcă drepturi salariale câștigate și demotivează personalul.”

În cazul de față, nu poate fi vorba despre demotivare, având în vedere că iubitul Ioanei este chiar premierul României.

Cei doi, potrivit Cancan, au fost văzuți împreună la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al lui Klaus Iohannis. Bolojan și iubita sa ar avea o relație de 3 ani.

