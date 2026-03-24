Cu cine vrea PNL la guvernare. Alina Gorghiu: „Orice colaborare cu AUR este interzisă. Nimeni nu doreşte să fie în siajul PSD, USR”

Luiza Dobrescu

Concluzia şedinţei Biroului Politic Naţional PNL care a avut loc luni seara la Vila Lac a fost exprimată marţi de către Alina Gorghiu, membru în BPN şi preşdinte PNL Argeş. Liberalii exclud orice colaborare cu AUR şi cu USR, în ciuda zvonurrilor care au invadat spaţiul online.

Unde s-a încălcat protocolul, de ce s-a ajuns în acest moment de impas au fost doar câteva dintre subiectele care au fost discutate de către liberali în cele 4 ore de şedinţă.  Alina Gorghiu, membru în Biroul politic Naţional PNL şi preşedinte PNL Argeş, a declarat ziariştilor de la Parlament că „marea majoritate a colegilor noştri au spus că trebuie ca PNL, dat fiind contextul, trebuie să rămână la guvernare”.

Cu cine însă vor rămâne la guvernare şi în ce condiţii rămâne de văzut, însă există şi câteva certitudini legate de parteneri: nu cu AUR, nu siaj PSD, nu siaj USR.

„Am cerut ca în rezoluţie să precizăm că orice colaborare cu AUR este un lucru interzis pentru PNL: Devenim nefrecventabili în secunda în care s-ar pune problema unui guvern cu AUR. Dar nu se pune problema.”

Din câte se pare, cel mai vechi şi de cursă lungă partener de guvernare  al celor de la PNL, PSD, nu mai pare să fie pe placul liberalilor, după cum mai reiese din spusele Alinei Gorghiu.

„Aseară nu s-a discutat despre niciun pol de dreapta. Eu vă spun ceea ce majoritatea colegilor de aseară: nimeni nu-şi doreşte să fie în siajul PSD, nimeni nu-şi doreşte ca deciziile din interiorul PNL să fie luate de alţii, din afară, dar nimeni nu-şi doreşte să fie nici în siajul USR”, mai spune Alina Gorghiu, marţi, la Parlament.

