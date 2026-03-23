Ședința PNL s-a încheiat cu o concluzie previzibilă. Liberalii rămân la guvernare, cu condiția ca PSD să fie „responsabil”

Ședința PNL s-a încheiat cu o concluzie previzibilă, luni seară, 23 martie 2026. Liberalii aleg să rămână la guvernare, cu condiția ca PSD să fie „responsabil”. Reprezentanții Partidului Național Liberal au transmis și prioritățile pentru anul în curs.

Luni, 23 martie 2026, în urma ședinței, a fost transmisă rezoluția Biroului Politic Național al PNL. A fost adoptată o rezoluție prin intermediul căreia este reafirmată ”direcția de stabilitate și responsabilitate guvernamentală într-un context economic și politic dificil și stabilește liniile de acțiune în perioada următoare”.

Liberalii au adus în atenție situația dificilă pe care o întâmpină România, în prezent. Pe lângă un context internațional dificil și economia fragilă, există un ”deficit excesiv”, precum și ‘presiuni pe absorbția Planului Național de Redresare și Reziliență.

”România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.

În același timp, tensiunile generate de PSD în Coaliție sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție”, transmite Biroul Politic Național al PNL.

PNL cere PSD ”să revină la o atitudine responsabilă”

Având în vedere aceste aspecte, PNL a menționat două puncte importante, în cadrul ședinței de luni seară. Liberalii rămân la guvernare, cu condiția ca PSD să fie „responsabil”. Liberalii menționează faptul că în condițiile în care social democrații vor ”provoca o criză guvernamentală”, atunci ”PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”.

”1. PNL va acționa pentru buna guvernare și stabilitate

PNL va acționa pentru o guvernare eficientă și stabilă, cu următoarele priorități pentru 2026:

– Stabilitatea finanțelor publice

– Securitate energetică

– Eficiență în administrație

– Absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară

– Economie competitivă pe baze sănătoase

PNL susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.

2. PSD să revină la o atitudine responsabilă

PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.

Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”, transmit liberalii.

Autorul recomandă: