Prima pagină » Actualitate » Cultul lupului și miturile românești în sărbătoarea Sfântului Andrei, 30 noiembrie

Cultul lupului și miturile românești în sărbătoarea Sfântului Andrei, 30 noiembrie

29 nov. 2025, 09:51, Actualitate
Cultul lupului și miturile românești în sărbătoarea Sfântului Andrei, 30 noiembrie
sursa foto: doxologia

Duminică, 30 noiembrie, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și creștinător al Dobrogei. Este o sărbătoare în care creștinismul și magia populară se întâlnesc, iar legătura dintre Sfântul Andrei și lup devine esențială pentru înțelegerea acestor practici, scrie Ziarul de Iași.

Astfel, potrivit etnologului ieșean Adina Hulubaș, Ziua Sfântului Andrei păstrează elemente clare dintr-un vechi cult al lupului. În folclorul românesc, lupul nu este numai un prădător, ci un animal sacru, simbol al protecției și al trecerii dintre lumi.

Iar legătura dintre Sfântul Andrei și lup nu s-a făcut întâmplător. În tradiția populară, Sfântul Andrei preia rolul protector al lupului, devenind stăpânul acestui animal sacru și al binelui gospodariei, turmelor și oamenilor.

De Sfântul Andrei, credințele precreștine despre lup se combină cu religia creștină. Sfântul Andrei este ca un mediator între forțele nevăzute și lumea oamenilor, în vreme ce lupul simbolizează pericolul, puterea și sacralitatea naturii.

