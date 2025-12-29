Prima pagină » Actualitate » Cum a ajuns Andreea Bănică să nu mai facă parte din trupa Exotic. ”Aveam lacrimile șiroaie”

29 dec. 2025, 13:30, Actualitate
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a ajuns să nu mai facă parte din trupa Exotic, alături de care a cunoscut succesul cu ani în urmă.

Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. După aceea a urmat o carieră solo.

Andreea Bănică formează o familie cu Lucian Mitrea, împreună cu care are doi copii superbi: Sofia Maria și Noah. Băiețelul s-a născut în luna noiembrie a anului 2016. Fata cuplului, Sofia, este o adolescentă superbă.

Invitată recent la un podcast, Andreea Bănică a dezvăluit că a fost exclusă din formația Exotic și că a aflat acest lucru de la TV.

”Prima trupă s-a destrămat pentru că, Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut. Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu.

Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine. Și când am văzut că m-au dat afară…era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din Exotic”, a explicat Andreea Bănică, citată de spynews.ro.

”Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu de fapt nu o părăsisem. Și în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea Și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut?”, a mai spus artista.

