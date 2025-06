Cum a ajuns să arate Simona Amânar acum, la 45 de ani. Fosta campioană la gimnastică este de NERECUNOSCUT

Fosta gimnastă Simona Amânar, acum în vârstă de 45 de ani, originară din Constanța, are un palmares de invidiat pentru mulți sportivi: şapte medalii olimpice, dintre care trei de aur, 10 medalii mondiale şi 12 europene. După retragerea din activitatea competiţională, Simona Amânar s-a mutat la Timişoara, împreună cu familia. Este căsătorită cu Cosmin Tabără (fiul fostului politician Valeriu Tabără), din 2002, şi au împreună trei copii.

„ Revin cu mare drag de fiecare dată în Constanța, pentru că aici am făcut primii pași în gimnastică și aici am obținut primele rezultate frumoase, inclusiv prima medalie olimpică pentru Constanța. Mă bucur că sunt din nou acasă, alături de cei dragi și de oamenii cu care am început să practic gimnastica românească. Le mulțumesc tuturor, în special direcției județene și agenției naționale, pentru această inițiativă”, declara ea, într-un interviu pentru cugetliber.ro.