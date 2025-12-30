Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace? S-a balonat după atâta ciolan cu fasole!

În cea mai recentă pastilă, jurnalistul Ion Cristoiu a ridicat un semn de întrebare referitor la absența lui Nicușor Dan din negocierile de pace.

Ion Cristoiu: De ce lipsește Nicușor Dan din negocierile de pace?

„După întâlnirea de la Maralago, Donald Trump și Volodimir Zelenski au ținut o conferință prin telefon cu următorii lideri europeni: președintele Franței, cancelarul Germaniei, premierul Marii Britanii, premierul Italiei, președintele Poloniei, președintele Finlandei, liderul Norvegiei și Ursula von den Leyen președinta Comisiei Europene. Această conferință a avut semnificația unei implicări a acestor lideri europeni în procesul de pace. Nu întâmplător ei au fost contactați telefonic de cei doi după întâlnire, pentru că inițial președintele Ucrainei a vrut ca întâlnirea de la Maralago să aducă în direct online ca participanți pe aceștia. Așadar, semnificația prezenței lor acestor lideri în cadrul conferințe telefonice e simplă și categorică. Ei sunt considerați de către partea americană, de către partea ucraineană și de către Europa ca reprezentând continentul european n-aș spune Uniunea Europeană în cadrul procesului de pace deci în soluționarea unei mari probleme mondiale.

Reamintesc că în decembrie 2025 a avut loc o întâlnire la o reuniune la Berlin cu cancelarul Germaniei, cu primul ministru al Marii Britanii, cu președintele Franței, cu primul ministru al Italiei, cu președintele Finlandei, cu primul ministru al Poloniei, cu președinta Comisiei Europene. Au fost și lideri din Danemarca, Olanda, Norvegia și declarația a fost semnată de 10-11 lideri europeni, la fel pentru a discuta cu Trump despre negocierile de pace au fost în 18 august la Washington, premierul Marii Britanii, președintele Franței, cancelarul Germaniei, premierul Italiei, președintele Finlandei, secretarul general al NATO și președinta Comisiei Europene. Cam acesta este, să zicem, grupul de lideri europeni care trec, în mod evident, pe plan mondial ca fiind implicați și luați în considerare de cele două părți, de Ucraina și de America în cadrul procesului de pace. Nu știm în ce măsură ei au cuvântul în acest proces de pace.

Este limpede că procesul de pace ține de relația dintre America și Ucraina, deoarece acest război din Ucraina a fost declanșat la sugestia, dacă nu chiar la presiunea Statelor Unite ale Americii, conduse de Biden la vremea respectivă. Și supraviețuirea Ucrainei în acest război depinde fundamental de sprijinul material, militar, moral dat de State Unite ale Americii. Dar oricum, indiferent de influența lor, ei dau semnalul că sau arată că sunt luați în considerare.”, a spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul este indignat de faptul că Nicușor Dan nu participă la aceste negocieri de pace alături de liderii lumii.

„Din câte se vede, și la această ultimă ultim moment a lipsit România, o ciudățenie, deoarece România are o frontieră, cea mai mare, frontieră cu Ucraina și este în prima linie a ajutorului până la capăt, cum spun autorități române, dat Ucrainei. Și întrebarea este de ce lipsește România, adică prezența acestora în acest cerc la ultima convorbire a depins și de Donald Trump, vezi strădania acestuia ca să fie președintele polonezi implicat, dar depinde de Volodimis Zelenski și depinde și de și liderii europeni. De ce Nicușor Dan nu se numără printre ei? Păi, din simplul motiv că România nu există în acest spectacol planetar, cred că România…cred că liderii europeni nu invită pe Nicușor Dan, deoarece consideră că el este reprezentat de Emanuel Macron. Ce rost care să vină o colonie acolo unde puterile coloniale se reunesc. Nici Zelenski nu depune eforturi să-l să fie invitat Nicușor Dan. Dar, ca să fim răutăcioși, eu cred că Nicușor Dan, în timpul ultimei conferințe era ocupat, mânca ciolan cu fasole.”, a mai spus Ion Cristoiu.