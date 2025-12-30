Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta scrie despre lipsa ministrului Educaţiei, la început de nou an şcolar, şi de faptul că premierul nu se grăbeşte să desemneze altul

Luiza Dobrescu
30 dec. 2025, 10:49, Actualitate
Demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, chiar înainte de Crăciun, a inflamat spiritiele pe scena politică. Unul dintre cei mai vocali deputaţi, Victor Ponta, comentează faptul că intrăm în noul an şcolar fără un ministru al Educaţiei, în timp ce premierul Ilie Bolojan nu se grăbeşte să desemneze unul nou. 

„ROMÂNIA EDUCATĂ! Nu-i așa că ați uitat demult încă una dintre formulele propagandistice cu care au fost „excitați” alegătorii? Un fel de ‹independența Justiției›! scrie Victor Ponta, marţi, pe pagina sa de facebook,

„Sloganuri bine scrise în laboratoarele propagandei, care prind în campanie – și la votanți, și la „foci” – după care sunt aruncate la coș chiar de cei care au primit votul pe baza lor.

Dar și memoria scurtă și selectivă face parte din „armele” lor, cu care câștigă mereu. Așa că ne învârtim în cerc și coborâm de fiecare dată mai jos.

Mereu se poate mai rău pentru noi – și mai bine pentru EI!”, subliniază Ponta, în postarea sa.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Daniel David spune că nu crede că demisia sa ar rezolva criza fiscal-bugetară: „Funcţionarea sistemului este mai importantă decât poziţia de ministru”

Daniel David, primele explicații după demisie: „Niciodată nu am vizat o carieră politică / Decizia de retragere este definitivă / Nu am avut șansa unui ministeriat pentru vremuri relativ normale”

