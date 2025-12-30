🚨 China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. „Rusia știe cum, cu ce și când să răspundă”

11:39
UPDATE. Kremlinul nu vrea să răspundă întrebărilor privind locația actuală a președintelui Putin sau nivelul daunelor reședinței sale
Principalele declarații ale lui Dmitri Peskov:
- Rusia va înăspri poziția de negociere cu privire la Ucraina. Cum anume? — Kremlinul nu va face publice aceste informații;
„Această acțiune teroristă are ca scop prăbușirea procesului de negocieri”, a declarat Dmitri Peskov reporterilor.
„Consecința diplomatică va fi înăsprirea poziției de negociere a Federației Ruse.”
- Întrebarea privind locul unde se află Putin în condițiile actuale nu este supusă discuției publice;
- Președintele rus și Trump mențin un dialog confidențial, iar astfel de acțiuni ale Kievului, precum atacul asupra reședinței, nu pot zgudui acest dialog;
- Kremlinul are dificultăți în a răspunde cât de mult a afectat atacul asupra reședinței lui Putin procesul de negociere cu Ucraina;
- Negarea de către Zelenski și mass-media occidentală a atacului asupra reședinței lui Putin este absurdă; „Vedem că însuși Zelenski încearcă să nege acest lucru, iar multe instituții media occidentale, care se alătură regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat. Aceasta este o afirmație complet nebunească.”
- Rusia continuă să dezvolte relații constructive cu Iranul, contribuind, printre altele, la detensionarea situației din regiune;
- Federația rusă consideră că trebuie să se abțină de la acțiuni care ar putea escalada situația din Orientul Mijlociu;
11:26
UPDATE. Rusia va continua procesul de negociere privind Ucraina, dar o va face alături de americani. Peskov. „Forțele militare ale Rusiei știu cum, cu ce și când să răspundă”
Purătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a descris atacul asupra reședinței președintelui rus ca fiind un act terorist, îndreptat atât împotriva lui Putin, cât și împotriva eforturilor lui Donald Trump de a ajunge la un acord de pace.
„Într-adevăr, acesta este un act terorist, care vizează să submineze procesul de negociere. Nu este îndreptat doar împotriva președintelui Putin, aș vrea să reamintesc aici discursul de Crăciun al lui Zelenski și cuvintele pe care le-a adresat lui Putin, ci și împotriva lui Trump, cu scopul de a submina eforturile președintelui Trump de a contribui la o soluționare pașnică a conflictului ucrainean”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.
Forțele militare ale Rusiei „știu cum, cu ce și când să răspundă” la un atac al Kievului asupra reședinței oficiale a lui Putin, a subliniat Peskov.
Putin și Trump mențin un dialog de încredere, a declarat oficialul rus.
„Actele de terorism de stat nu pot zgudui acest nivel de dialog de încredere între cei doi președinți“, a mai spus Peskov.
Rusia va continua procesul de negociere privind Ucraina, dar o va face alături de americani, a declarat Peskov.
11:14
UPDATE. Liderii europeni vor discuta astăzi despre războiul din Ucraina
Postul de televiziune polonez TVN24 informează că prim-ministrul țării, Donald Tusk, va discuta situația din Ucraina cu alți lideri europeni la ora 12:00, ora României.
Nu s-a confirmat încă cu cine va discuta Tusk.
China îndeamnă la reținere, după ce Rusia a acuzat Ucraina de un atac asupra reședinței președintelui Putin din regiunea Novgorod și a promis să riposteze, relatează The Independent.
Ministerul de Externe al Chinei a îndemnat părțile să „respecte principiul neextinderii câmpului de luptă și al neescaladării“, în contextul în care Ministerul rus de Externe a anunțat luni, 29 decembrie, că va răspunde la ceea ce numește „atacul Ucrainei” asupra reședinței lui Vladimir Putin.
Schimburile furioase de replici dintre cele două țări aflate în conflict, inclusiv declarația Rusiei că își revizuiește poziția în negocieri ca răspuns la atac, au dat o nouă lovitură perspectivelor de pace în Ucraina, informează Reuters.
Președintele american, Donald Trump, a declarat că Putin i-a povestit despre presupusul atac într-o convorbire telefonică luni dimineață, ceea ce l-a înfuriat.
Cu toate acestea, Trump și-a repetat convingerea că un acord de pace ar putea fi aproape.
„Una este să fii ofensiv”, a declarat Trump reporterilor. „Altceva este să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit pentru a face asta. Am aflat despre asta astăzi de la președintele Putin. Am fost foarte supărat din cauza asta.”, a precizat Trump.
Duminică, Trump s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy în Florida, iar președintele american a declarat că un acord pentru a pune capăt războiului este foarte aproape, deși rămân încă probleme teritoriale.
Zelenskiy a respins acuzațiile Rusiei privind un atac asupra casei lui Putin, le-a numit „o invenție completă” și a precizat că acestea reprezintă refuzul Kremlinului de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt războiului.
După convorbirea cu Putin, Trump a declarat reporterilor în fața casei sale din Palm Beach, Florida, că nu are informații suplimentare despre presupusul atac.
„Nu-mi place, nu e bine”, a spus Trump. Întrebat dacă agențiile de informații americane au dovezi ale unui astfel de atac, Trump a răspuns: „Vom afla”.
Rusia acuză Ucraina că a atacat reședința lui Putin
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin din regiunea Novgorod, la vest de Moscova, în noaptea de 28-29 decembrie, cu 91 de drone cu rază lungă de acțiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă. Nimeni nu a fost rănit și nu au existat pagube, a declarat el în comentariile relatate de mass-media rusă.
„Astfel de acțiuni imprudente nu vor rămâne fără răspuns”, a declarat Lavrov într-un comunicat, descriind atacul ca „terorism de stat” și adăugând că țintele pentru loviturile de represalii ale forțelor armate ruse au fost deja selectate.
Nici Lavrov, nici alți oficiali ruși nu au oferit dovezi pentru afirmațiile privind atacul. Nu era clar unde se afla Putin în acel moment.
Lavrov a spus că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace și a afirmat că Rusia își va revizui poziția de negociere, dar nu va renunța la negocieri.
Negând că Ucraina ar fi planificat un astfel de atac, Zelenskiy a acuzat Rusia că pregătește terenul pentru a lovi clădirile guvernamentale din Kiev.
„Este clar că ieri am avut o întâlnire cu Trump și este clar că, pentru ruși, dacă nu există scandal între noi și America și facem progrese, pentru ei este un eșec, deoarece nu vor să pună capăt acestui război”, a declarat Zelenskiy reporterilor prin WhatsApp.
„Sunt sigur că pur și simplu pregătesc terenul pentru atacuri, probabil asupra capitalei, probabil asupra clădirilor guvernamentale”.
Probleme teritoriale nerezolvate
Trump a declarat că discuția pe care a avut-o luni cu Putin a fost productivă. „Avem câteva probleme pe care sperăm să le rezolvăm și, dacă le vom rezolva, veți avea pace”, a spus Trump.
Zelenskiy a declarat că duminică a fost schițat un acord bilateral cu Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Totuși, Trump a spus că acestea sunt gata doar în proporție de 95%.
Lavrov, într-un interviu amplu acordat agenției de știri de stat RIA, publicat luni seara, a declarat că Ucraina și țările occidentale trebuie să accepte faptul că Rusia deține inițiativa pe câmpul de luptă din Ucraina.
„Poziția noastră de principiu rămâne neschimbată. Inițiativa strategică aparține în totalitate armatei ruse”, a spus Lavrov.
