🚨 China îndeamnă Rusia și Ucraina să dea dovadă de reţinere în criza privind atacul asupra casei lui Putin. „Rusia știe cum, cu ce și când să răspundă”

11:26

Purătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a descris atacul asupra reședinței președintelui rus ca fiind un act terorist, îndreptat atât împotriva lui Putin, cât și împotriva eforturilor lui Donald Trump de a ajunge la un acord de pace.

„Într-adevăr, acesta este un act terorist, care vizează să submineze procesul de negociere. Nu este îndreptat doar împotriva președintelui Putin, aș vrea să reamintesc aici discursul de Crăciun al lui Zelenski și cuvintele pe care le-a adresat lui Putin, ci și împotriva lui Trump, cu scopul de a submina eforturile președintelui Trump de a contribui la o soluționare pașnică a conflictului ucrainean”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus.

Forțele militare ale Rusiei „știu cum, cu ce și când să răspundă” la un atac al Kievului asupra reședinței oficiale a lui Putin, a subliniat Peskov.

Putin și Trump mențin un dialog de încredere, a declarat oficialul rus.

„Actele de terorism de stat nu pot zgudui acest nivel de dialog de încredere între cei doi președinți“, a mai spus Peskov.

Rusia va continua procesul de negociere privind Ucraina, dar o va face alături de americani, a declarat Peskov.