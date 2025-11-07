Prima pagină » Actualitate » Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac”

Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac”

07 nov. 2025, 23:13, Actualitate
Cum a comentat CTP întrevederea dintre Ilie Bolojan și Fănel Bogos: „Un sfert de oră cât un sfert de veac”
sursa foto: Facebook

Cristian Tudor Popescu (CTP) a comentat subiectul întrevederii dintre Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, de la Palatul Victoria. Ulterior întâlnirii, afaceristul vasluian a fost plasat în arest preventiv, iar cel care a făcut posibilă întrevederea cu premierul, Mihai Albu, preşedinte interimar al PNL Vaslui şi trezorier, a fost plasat sub control judiciar.

Astfel, jurnalistul este de părere premierul nu ar trebui permită oricui intre în audiența sa, în special unui mafiot de județ”.

„Un sfert de oră cât un sfert de veac.

După episodul solicitării premierului Bolojan către șpăgarul de supraviețuire Anastasiu mai stea vreo două zile vicepremier, episodul întâlnirii lui Bolojan cu un mafiot de județ în cabinetul prim-ministerial mă pune și mai rău pe gânduri.

Această întâlnire nu ar fi trebuit să aibă loc. Un premier nu se întâlnește cu un șef PNL și o persoană necunoscută la Guvern. Poate, eventual, s-o facă în sediul partidului din Modrogan.

Apoi, premierul, când i se trece ceva în agendă, trebuie știe dinainte cine cu cine vine și ce vrea. Or, «vine trezorierul PNL cu un afacerist, care are ceva de zis» trebuia să anuleze întâlnirea din start. Sau, cel mult, individul trebuia trimis la un serviciu economic guvernamental să-și expună ideile”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, CTP critică decizia lui Bolojan de a sta 15 minute la întrevederea cu Mihai Barbu și Fănel Bogos, în condițiile în care refuză vehement stea la discuții cu protestarii care ies în stradă. Totodată, gazetarul îi mai reproșează premierului faptul nu a sesizat autoritățile cu privire la traficul de influență care avea loc în biroul său, tocmai pentru ca acea întâlnire dintre premier și omul de afaceri să fie posibilă.

Imediat după contactul care «i-a provocat trac» (?!), premierul Bolojan spune că n-a dat curs la nimic, nu s-a întâmplat nimic. Păi, obligatoriu era se întâmple! L-ați văzut cum arată și cum vorbește comersantul de piei de cloșcă Fănel? Eu n- fi stat de vorbă nici 10 secunde cu el. Dl Bolojan a stat 15 minute… Un om care și-a setat un standard de intransigență și noncompromis foarte ridicate, aplicate tuturor. Un om care ține mii de protestatari în fața Palatului Victoria fără se întâlnească niciun minut cu ei. Și acest om NU a sesizat organele în drept în legătură cu traficul de influență desfășurat în biroul său – DNA a dat peste acea întâlnire și peste șpaga de 500.000 euro ca aibă loc. Bolojan n-a zis nimic. Doar a recunoscut, pus în fața faptului, a avut loc

Nici nu visa Grindeanu dea încrederii în prim-ministru o asemenea lovitură de măciucă, cum și-a dat singur dl Bolojan”, a conchis Cristian Tudor Popescu mesajul.

Autorul recomandă:

Omul de afaceri Fănel Bogos, care s-a întâlnit cu premierul Bolojan, a fost arestat preventiv. Ce acuzații îi aduc procurorii anticorupție

Afaceristul reținut de DNA, Fănel Bogoș, ar fi fost adus în Palatul Victoria ca să discute cu Bolojan despre intrarea în PNL”. Ce spune Guvernul și ce spun interceptările

Citește și

VIDEO Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei 
23:32
Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei 
VIDEO Traian Băsescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil”
22:55
Traian Băsescu, scandalizat de faptul că numele Bolojan și Moșteanu apar în dosarele DNA: „A ajuns corupția la un nivel inimaginabil”
UTILE Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei
22:43
Gunoiul unora, comoara altora. Un sac de 20 de litri se vinde cu 16 lei
LIFESTYLE Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește
21:59
Ce face Elon Musk cu toți banii lui? E cel mai bogat om din lume, dar „trăiește sub pragul sărăciei” și doarme pe unde nimerește
VIDEO Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia
21:56
Traian Băsescu: Ungaria, dependentă de țeava Drujba. Orban nu are în momentul de față alte variante de aprovizionare cu energie decât Rusia
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Cancan.ro
Fiica Elenei Lasconi, un nou derapaj în mediul online: 'Dacă aș conduce o țară acum, aș înarma Hamas și
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Cancan.ro
Cel mai cunoscut manechin al României a recidivat! Fosta iubită și-a făcut curaj să vorbească: Abuzurile erau din cauza furiei lui
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Românii au făcut cumpăraturi record de Black Friday 2025