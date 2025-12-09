Prima pagină » Actualitate » Cum a fost copilăria Dianei Dumitrescu. ”Ne certau, ne pedepseau”

Cum a fost copilăria Dianei Dumitrescu. "Ne certau, ne pedepseau"

09 dec. 2025
Cum a fost copilăria Dianei Dumitrescu. "Ne certau, ne pedepseau"
Cum a fost copilăria Dianei Dumitrescu

Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, și-a amintit de perioada copilăriei. Aceasta a vorbit despre relația cu frații ei, dar și cu părinții săi.

Diana Dumitrescu s-a născut la Constanța, într-o familie cu patru copii.

Vedeta și-a amintit de copilărie și a vorbit despre frații și părinții săi într-un interviu pentru revista Viva.

Cum a fost copilăria Dianei Dumitrescu. ”Ne iubeam, ne certam, ne băteam, ne luam lucrurile și jucăriile unul altuia”

”Am avut o relație cât se poate de normală. Eram copii, ne iubeam, ne certam, ne băteam, ne luam lucrurile și jucăriile unul altuia, cam ce fac toți copii, frații. Acum, sunt tare fericită că am așa surori și frate, avem o relație foarte strânsă, păstrăm legătura zilnic, ne sfătuim, ne ajutăm cum putem și suntem foarte uniți. Sunt tare bucuroasă de acest lucru și mă rog ca asta să nu se schimbe”, a declarat Diana Dumitrescu.

”Cred că m-am înțeles cu ambii părinți la fel. Noi facem parte din generația copiilor cu cheia la gât, deși nu am avut-o chiar la gât, pentru că mama era casnică și avea grijă de noi, dar relația cu părinții era una firească de copil-părinte. Nu era atunci ca în ziua de azi, când copiii sunt prieteni cu părinții. Ne iubeau, dar tocmai pentru că ne iubeau ne certau, ne pedepseau și mai primeam și câte o scatoalcă dacă făceam vreo prostie, asta era forma de educație și de îndreptare”, a mai spus aceasta.

Diana Dumitrescu a mai dat câteva detalii despre cei trei frați ai săi:

”Surorile mele locuiesc în Constanța, unde muncesc și își cresc copiii, se ocupă de familiile lor și au grijă și de mama. Fratele meu locuiește peste tot, lucrează ca sudor și merge unde îl duce munca. Acum construiește iahturi în Italia și îi place foarte mult ceea ce face”.

Diana Dumitrescu are un băiețel

Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune.

În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. Micuțul se numește Carol. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului 2018. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a  mai fost măritată cu producătorul Ducu Ion.

