Cum a fost copilăria lui Carmen Chindriș. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese”

01 ian. 2026, 14:30, Actualitate
Cântăreața Carmen Chindriș a povestit cum a fost copilăria ei. ”Pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese”, a spus aceasta.

Carmen Chindriș s-a născut în Sighetu Marmației. A cântat de mică. Carmen Chindris, alături de Taraful Rutenilor sunt pe piața muzicală de peste 10 ani.

Carmen Chindriș provine dintr-o familie numeroasă – are patru surori și un frate. Artista a povestit, pentru revista Viva, cum a fost copilăria sa alături de familie.

”Am avut o copilărie fericită, iar cea mai mare bucurie, în perioada când eram copil, era să mă joc afară cu alți copii. După ce îmi făceam temele, evident, mergeam cu rolele și jucam fotbal. În perioada copilăriei mele, pufuleții și înghețata la cornet erau delicatese. Cu fratele meu am copilărit mai mult, pentru că surorile mele sunt mult mai mari decât noi. Amândoi am fost răsfățați de toată familia. Cele mai multe trăsnăi le făceam împreună și bineînțeles că urmau și pedepsele. Ne punea mama în genunchi în camere separate și noi continuam să vorbim și să râdem de situație. Nu ne ținea mai mult de 10 minute și noi știam mereu asta”, a mărturisit Carmen Chindriș.

”La noi, familia este înainte de toate. Nu au existat și nici nu vor exista discuții…, pentru că noi am fost crescuți, educați în modul de armonie totală, sprijin între frați, dar, mai ales, să nu avem supărări între noi, indiferent de situație. Părinții noștri ne-au educat să fim integri, uniți și, mai ales, să ne iubim mereu”, a mai spus artista.

