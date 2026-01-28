Cum a început relația dintre Magdalena Chihaia și Dinu Maxer. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată”

Magdalena Chihaia a povestit cum a început relația sa cu Dinu Maxer, cel care acum îi este soț. ”În gândul meu era că nu îl voi suna niciodată” , și-a amintit aceasta.

Deea Maxer a fost căsătorită foarte mulți ani cu muzicianul Dinu Maxer. Cuplul are doi copii, un băiat și o fetiță, Andreas și Maysa. Deea și Dinu Maxer au format un cuplu de 18 ani. În data de 28 martie 2023, Deea Maxer a anunțat că se separă de Dinu Maxer.

Dinu Maxer și actuala sa parteneră de viață, Magdalena Chihaia, și-au unit destinele în primăvara anului 2025.

Magdalena Chihaia a povestit, pentru spynews.ro, cum a început relația dintre ea și Dinu Maxer.

”L-am cunoscut pe Dinu când m-am întors, pentru scurt timp, din Dubai. Eu voiam să mă mut în Dubai. Ne-am întâlnit la un eveniment monden pe care eu îl prezentam. L-am cunoscut printr-un bun prieten, Florin Burescu. Eu știam că este căsătorit, însă când mi-a întins mâna mi-a spus: «Bună, sunt Dinu Maxer, sunt divorțat. Sunt fanul tău, te-am văzut la iUmor». El era în divorț atunci, nu semnaseră actele, dar nu mai locuiau împreună. Eu nu am fost entuziasmată prea tare, nu știam care e faza. Plus că oamenii, când sunt în divorț, nu sunt într-o postură foarte bună”, a povestit Magdalena Chihaia.

Cum a început relația dintre Magdalena Chihaia și Dinu Maxer. ”Cred că eu am făcut primul pas, într-un fel”

”După eveniment s-a nimerit ca Dinu să mă ducă acasă cu mașina. Partenerul meu de dans plecase mai devreme. El îl conducea pe prietenul meu, cu care a venit, și m-au lăsat și pe mine. Evenimentul era în afara Bucureștiului. I-am invitat la mine acasă, abia îmi cumpărasem apartamentul, și Florin Burescu voia să îl vadă. Nu aveam mare lucru în casă, i-am servit cu icre, asta aveam. Am stat la discuții până la 3 dimineața. Dinu mi-a lăsat numărul lui de telefon, să îl sun dacă am nevoie de ceva, însă în gândul meu era că nu îl voi suna niciodată”, a adăugat aceasta.

După o perioadă de colaborări și diverse întâlnire cu diferite ocazii, relația ei cu Dinu Maxer s-a transformat într-o poveste de iubire:

”Cred că eu am făcut primul pas, într-un fel. Trebuia să merg în Dubai și l-am întrebat pe Dinu dacă merge cu mine. Noi, când am plecat, ne-am luat cazare împreună, dar nu ne-am gândit ce va urma. La un moment dat, pe drum de la aeroport spre hotel, am vorbit că ce se întâmplă în Dubai, rămâne în Dubai. Nu îi spusesem că îl plac, dar el și-a dat seama. Acolo a început totul, cu un sărut. A fost frumos, ne-am dat seama că ne potrivim din mai multe puncte de vedere, chiar și la rutină, ora de trezire etc. Însă, la întoarcere, nu știam ce va fi, dacă a fost doar magia Dubaiului sau este vorba despre magia noastră. La întoarcerea din Dubai, Dinu a prins contract la mare, iar eu mi-am sacrificat treburile din București, am stat și cu copii, iar acolo s-au închegat lucrurile”.