Iată cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”. Un scurt video îl înfățișează pe un tânăr venit din Liban să studieze Medicina la noi în țară.

România este o țară atractivă pentru tot mai mulți turiști, dar nu numai. Aici au venit să studieze numeroși străini, atrași de calitatea actului de învățământ și de taxele de școlarizare mai reduse ca în alte țări.

În plus, costurile de trai în România sunt de aproximativ 800 de euro pe lună, ceea ce o situează printre cele mai ieftine țări în ceea ce privește cheltuielile de trai.

Este și cazul unui student la Medicină, din dialogul de mai jos. El a admis că nu muncește și că stă pe banii trimiși de la părinții săi, care lucrează în comerț.

„-Sunt străin, nu vorbesc română. -De unde ești? -Din Liban. –Și ai venit să vezi mașinile? -Da, sunt foarte frumoase. –Păi și tu ce faci aici, în România? -Sunt student la Medicină. -Ah, ești student. De câți ani? -De 2 ani. –Și după aceea, după ce termini, vrei să rămâi aici sau vrei să pleci? -Nu știu, să vedem cum merge viața. -Dar aici muncești? -Nu, doar studiez. –Și bani îți trimit părinții? -Da. -Am înțeles, și părinții tăi cu ce se ocupă? –Comercianți”, a spus tânărul.

Tot în același interviu, tânărul mărturisește că îi place România și îi plac mult românii.

„-Tu ce mașină ai acasă? -Eu am Mercedes Benz vechi. –Și ce părere ai despre România? -Mi se pare foarte frumoasă. Sunt foarte frumoși oamenii aici, foarte buni. –Și un mesaj pentru români ai? –Sunteți oameni foarte buni și rămâneți așa”, a spus tânărul student libanez.

sursa foto: tik tok @ Lucian Popa

Autorul recomandă:

Premierul Bolojan rămâne surd la problemele studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”

Studenții sunt disperați! În anumite zone ale Bucureștiului, CHIRIILE lunare sunt doar de la 4.000 de lei în sus