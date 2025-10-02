Premierul Bolojan rămâne surd la problemele studenților din stradă: „ANOSR a cerut audiență cu speranța că de data aceasta va răspunde afirmativ”

În ciuda vremii, studenții din mai multe centre universitare din țară continuă protestele în Piața Victoriei și nu se vor opri până nu vor vedea măsuri concrete și schimbarea deciziilor luate de guvernanți anterior, prin care le sunt încălcate drepturile, spun reprezentanții Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România(ANOSR).
ANOSR a mobilizat studenți din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare.
Aceștia protestează împotriva măsurilor de austeritate impuse în educație în ultimul an: limitarea utilizării reducerii de 90% la transportul feroviar intern doar pe ruta domiciliu – centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a putea beneficia de burse și limitarea acordării burselor doar pe perioada de desfășurare a activității didactice, toate aceste tăieri afectând negativ parcursul universitar al studenților.
A fost solicitată din partea asociației și o audiență la premierul Ilie Bolojan, „cu speranța că de această dată va răspunde afirmativ invitației de a discuta despre problemele studenților afectați de măsurile O.U.G. 156/2024 și Legii nr. 141/2025”, mai spune cei de la ANOSR.
ANOSR spune că solicitările rămân aceleași, considerând că sunt cele necesare pentru corectarea sistemului de învățământ superior:
