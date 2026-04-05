Cum a reacționat Crin Antonescu, după dezvăluirea că „întâlnirea” dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea a fost o înscenare a liberalilor

Iată cum a reacționat Crin Antonescu, fostul candidat la prezidențiale susținut de PSD-PNL-UDMR, după dezvăluirea G4 Media că „întâlnirea” dintre dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea a fost, de fapt, o înscenare a liberalilor.

Acesta a susținut, într-o declarație pentru DCNews.ro că nu a avut nici o legătură cu pozele date publicității în cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Mai 2025. Antonescu mai susține că nu i-au folosit în campanie, întrucât au fost date publicității de Elena Lasconi care ar fi pierdut voturi care s-ar fi dus la Nicușor Dan.

Chiar și așa, sondajele de la acea vreme arătau că bătălia pentru locul doi și trei se ducea între Crin Antonescu și Nicușor Dan, iar sursele G4Media.ro indicau că operațiunea ar fi fost comandată de liberalii care îl susțineau pe Crin Antonescu și executată cu personaje care apar în camapnie alături de Nicușor Dan.

”M-am uitat să văd ce scrie pe G4media, că nu știam. Nu am nimic de spus. Eu nu am habar, nu am avut. Am văzut ce s-a întâmplat în campania electorală la momentul respectiv. Despre informațiile care apar în G4media pe surse nu am nicio idee, nu am ce să comentez. Despre numele de acolo nu am habar, nu le-am auzit în viața mea. Nu am avut eu nicio legătură cu chestiunea asta. Nu știu ce altceva aș putea să vă spun, pentru că nu am… Dacă îmi aduc aminte bine, cred că doamna Lasconi a produs filmulețul ăla. Mie nu mi-a folosit în niciun fel în campania electorală, pentru că doamna Lasconi a produs chestiunea asta. Cei doi contracandidați, Nicușor Dan și Victor Ponta, au negat. Au și deschis această acțiune. Din chestiunea asta nu ne putem da seama, dar, în principiu, doamna Lasconi a pierdut niște voturi care s-au dus, probabil, spre Nicușor Dan. Deci, în niciun caz nu mi-a folosit mie chestiunea asta și, în orice caz, nu am niciun fel de cunoștință sau de element în legătură cu cine a făcut, dacă a făcut și cum a făcut chestiunea asta”, a spus Crin Antonescu în exclusivitate pentru DC News.

Amintim că potrivit unui sondaj de opinie realizat de Atlasintel și dat publicității de Hotnews.ro pe data de 2 mai, cu două zile înainte de alegeri, clasamentul era astfel: George Simion (AUR) – 30.2%, urmat de candidatul comun al Alianței PNL-PSD-UDMR, Crin Antonescu, cu 24.3% și de Nicușor Dan, cu 22.4% din opțiuni. Victor Ponta era dat pe locul 4, cu 11.3%, urmat Elena Lasconi, cu 6.3%.

Elena Lasconi a făcut publice pe Facebook, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 Mai 2025, fotografii de la o presupusă întâlnire între Nicuşor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, care s-ar fi petrecut în decembrie 2024, după anularea alegerilor.

Sursele G4Media au indicat procurorii DIICOT care anchetează acest caz i-ar fi audiat pe Bicuţi Andrei-Gabriel, (administrator S.C. Training Private Group S.R.L.) și tatăl acestuia, Bicuți Gheorghe-Liviu. Aceștia ar fi organizat realizarea filmării încă de la începutul lunii aprilie 2025. Citește mai multe, AICI.

