Pasager dat jos din avion în Italia. A făcut o poză aeronavei, iar compania a considerat acest gest drept „Comportament nepotrivit la îmbarcare”

Un medic italian din Torino, Claudio Zanon, oncolog și director științific al organizației Motore Sanità, susține că pe data de 28 octombrie 2025 i s-a interzis îmbarcarea pe cursa EasyJet EJU3929, de pe aeroportul Milano Malpensa, cu destinația Marrakech, Maroc, după ce a fotografiat avionul.

Compania aeriană a respins varianta sa și afirmă că bărbatul nu a fost admis la bord din cauza „unui comportament nepotrivit la poartă”.

Un pasager a fost dat jos din avion în Italia

Din relatările medicului reiese că incidentul ar fi început atunci când, în timp ce se îndrepta spre aeronavă, „am făcut o fotografie simplă la botul aeronavei. Un gest cu totul inofensiv, cum fac în fiecare zi sute de pasageri”.

Zanon spune că imediat „un angajat de securitate s-a apropiat, poruncindu-mi să șterg fotografia”.

Reacția sa: „i-am spus calm că nu aveam niciun gând s-o șterg, neîncălcând nicio normă”.

Versiunea medicului este că angajatul „nu s-a lăsat, m-a urmărit, declarând că, dacă nu șterg fotografia, nu voi pleca. Așa a fost”.

În acele „clipe, un pasager s-a simțit rău și eu, ca medic, am intervenit ca să-l ajut”, a mai povestit Zanon.

Cu toate acestea, „comandantul mi-a cerut să cobor”, a rezumat el, numind situația „un comportament incalificabil”.

Medicul recunoaște că „am ridicat tonul în fața a ceea ce consider un abuz”, dar precizează că „mi-am cerut scuze”.

Ce a spus compania

Compania EasyJet a fost contactată de agenția de presă și a transmis că nu l-a admis pe pasager la bord din cauza „unui comportament nepotrivit la poartă”.

Compania a adăugat: „Personalul nostru de la sol este instruit să evalueze și să gestioneze cât mai bine orice situație și, deși episoade de acest gen sunt rare, le tratăm cu maximă seriozitate și nu tolerăm comportamente abuzive sau amenințătoare.”

