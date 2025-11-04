Un pilot Ryanair ar fi fost scos inconștient din avion, pe Aeroportul Cluj. Traficul aerian a fost perturbat

Un incident a avut loc în cursul serii de luni, 3 noiembrie 2025. Un pilot Ryanair ar fi fost scos inconștient, după ce avionul pe care îl pilotase a aterizat pe Aeroportul Cluj. Înainte ca aeronava să aterizeze, turnul de control ar fi fost anunțat că ar exista o urgență medicală și că al doilea pilot ar fi „incapacitat”.

Nu se cunoaște, deocamdată, ce ar fi pățit pilotul care ar fi fost luat incoștient de la fața locului. În urma incidentului, traficul de pe Aeroportul Cluj a fost perturbat. Atât aterizările, cât și decolările de la Cluj au fost oprite temporar, seara trecută.

Alte aeronave au fost forțate, în acest sens, să aterizeze la Sibiu. Odată ce avionul Ryanair a aterizat pe pistă, echipele de urgență au intervenit. Conform BoardingPass, Boeingul 737-800NG Ryanair decolase de la aeroportul din Bergamo (Italia) spre Cluj Napoca. După aterizare, a rămas pe pista aeroportului de destinație. La 50 de minute după aterizare, aeronavara a fost tractată de pe pistă.

De menționat faptul că pista aeroportului a fost închisă temporar, până spre miezul nopții. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 22:44. În tot acest timp, două aeronave, care ar fi trebuit să aterizeze pe aeroportul „Avram Iancu”, au fost deviate spre Sibiu.

La ora 02:58 a decolat și zborul de retur, Ryanair FR2683 Cluj Napoca – Bergamo.

Sursă foto: Mediafax