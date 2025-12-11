Cum a reușit un deținut albanez, supanumit „Regele Evadărilor”, să fugă de patru ori din închisoare

Un deținut albanez, supranumit „Regele Evadărilor”, și-a confirmat renumele după ce a fugit dintr-o închisoare, pentru a patra oară în 16 ani.

Toma Taulant (41 de ani) a pus recent la cale o evadare îndrăzneață din închisoarea de maximă securitate Opera din Milano, Italia, folosind o metodă parcă desprinsă dintr-un film hollywoodian, notează odditycentral.com.

Toma Taulant a reușit să evadeze din închisoarea Opera din Milano (Foto: captură video)

Bărbatul este căutat în toată Italia

Toma Taulant a furat o pilă din atelierul închisorii, fără ca nimeni să observe, pe care apoi a folosit-o pentru a tăia gratiile metalice de la fereastra celulei, apoi a coborât pe mai multe cearșafuri înnodate.

A traversat curtea și a urcat pe zidul exterior fără să fie observat, deși camerele de supraveghere i-au surprins mișcarea, dar alarma nu s-a declanșat.

Acest lucru ar putea fi legat de momentul evadării, care a coincis cu schimbul de pază.

Prima sa evadare a avut loc în 2009, dintr-o unitate din Terni, a doua în 2013 din Parma și a treia în 2023 dintr-o închisoare belgiană, unde a folosit o „piramidă umană” formată din deținuți pentru a escalada zidurile.

El este condamnat pentru jaf, furt, trafic de droguri și posesie de arme, printre alte infracțiuni serioase, și avea o sentință până în 2048.

Deși „Regele Evadărilor”nu a rămas liber pentru mult timp niciodată, faptul că a reușit să evadeze repetat a captat cu adevărat imaginația publicului. Rămâne de văzut cât timp va rămâne Toma liber de această dată.

Poliția italiană a declanșat o urmărire națională a lui pe numele lui Toma Taulant, cu patrule, filtre și controale la graniță, mai ales că autoritățile se tem că el ar putea încerca să părăsească țara.