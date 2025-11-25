Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos

Poliția Națională din Spania și-a actualizat lista celor mai căutați 10 fugari și cere ajutorul cetățenilor pentru a-i localiza pe indivizii catalogați ca fiind extrem de periculoși. Printre aceștia se află și un român, pe nume Ionuț Ramon Răduca, are 33 de ani, provine din Tecuci. El a profitat de un permis de eliberare temporară pentru a evada din închisoarea în care își ispășea pedeapsa.

Astfel, indivizi catalogați ca fiind extrem de periculoși se află pe lista celor mai căutați 10 infractori din Spania. Poliția a creat și adresa de e-mail [email protected], pentru ca persoanele care cred că au vreo informație despre vreunul dintre ei să o trimită agenților în mod confidențial. Pe lângă fotografiile reale ale fugarilor, sunt difuzate și imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Se suspectează că majoritatea s-ar putea ascunde în Spania, dar nu se exclude și posibilitatea ca unii să fi fugit temporar sau permanent în străinătate.

Românul inclus pe lista celor mai c ăutați fugari din Spania

În urmă cu mai bine de 10 ani, Tribunalul din Madrid l-a condamnat pe Ionuț Ramon Răducan la 16 ani și jumătate de închisoare, deoarece și-a obligat sora și partenera să se prostitueze în Parcul Industrial Marconi din Madrid. Acum, bărbatul de 33 de ani, originar din Tecuci, județul Galați, a intrat pe lista celor zece fugari cei mai căutați de Poliția Națională, profitând de un permis de ieșire pentru a fugi din centrul unde își executa pedeapsa.

Ionuț a fost condamnat pe 3 noiembrie 2014 împreună cu mama sa, Rodica, și cei doi frați ai săi, Robert Emanuel și Dionisie, toți parte a cunoscutului „clan Răducan”. Conform sentinței tribunalului, cei patru au fost judecați pentru infracțiuni de trafic de persoane, prostituție forțată și apartenență la organizație criminală. Mama a fost condamnată la 16 ani de închisoare deoarece și-a prostituat propria fiică, în timp ce ceilalți doi frați au primit pedepse de 15 ani și o zi de închisoare.

În anul 2012, clanul a decis transferul minorei familiei din România în Spania ca să o exploateze, sub supravegherea fraților și coordonarea mamei. În plus, au obligat-o pe iubita lui Ionuț să se prostitueze prin amenințări și agresiuni fizice.

Ionuț, mama sa și frații exercitau „un control absolut” asupra celor două fete, stabilindu-le turele, prețurile și locurile, și însușindu-și toți banii obținuți din exploatarea lor.

Lista celor mai c ăutați fugari din Spania

Daniel V ázquez Patiño

Ionuț Ramon Răducan

Jes ús Manuel Heredia Heredia – „El Pantoja”

Jos é María Pavón Pereira

Juan Herrera Guerrero – „El Monje Vidente ”

Juan Miguel Garc ía Santos

Julio Herrera Nieto

Manuel Rodr íguez López

Marti ño Ramos Soto

Sergio Jes ús Mora Carrasco – „ Yeyo ”

Autorul recomandă:

Un român stabilit în Spania spulberă mitul îmbogățirii rapide peste hotare: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!”