Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos

25 nov. 2025, 09:23, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Poliția Națională din Spania și-a actualizat lista celor mai căutați 10 fugari și cere ajutorul cetățenilor pentru a-i localiza pe indivizii catalogați ca fiind extrem de periculoși. Printre aceștia se află și un român, pe nume Ionuț Ramon Răduca, are 33 de ani, provine din Tecuci. El a profitat de un permis de eliberare temporară pentru a evada din închisoarea în care își ispășea pedeapsa.

Astfel, indivizi catalogați ca fiind extrem de periculoși se află pe lista celor mai căutați 10 infractori din Spania. Poliția a creat și adresa de e-mail [email protected], pentru ca persoanele care cred că au vreo informație despre vreunul dintre ei o trimită agenților în mod confidențial. Pe lângă fotografiile reale ale fugarilor, sunt difuzate și imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Se suspectează majoritatea s-ar putea ascunde în Spania, dar nu se exclude și posibilitatea ca unii fi fugit temporar sau permanent în străinătate.

Românul inclus pe lista celor mai căutați fugari din Spania

În urmă cu mai bine de 10 ani, Tribunalul din Madrid l-a condamnat pe Ionuț Ramon Răducan la 16 ani și jumătate de închisoare, deoarece și-a obligat sora și partenera se prostitueze în Parcul Industrial Marconi din Madrid. Acum, bărbatul de 33 de ani, originar din Tecuci, județul Galați, a intrat pe lista celor zece fugari cei mai căutați de Poliția Națională, profitând de un permis de ieșire pentru a fugi din centrul unde își executa pedeapsa.

Ionuț a fost condamnat pe 3 noiembrie 2014 împreună cu mama sa, Rodica, și cei doi frați ai săi, Robert Emanuel și Dionisie, toți parte a cunoscutului „clan Răducan”. Conform sentinței tribunalului, cei patru au fost judecați pentru infracțiuni de trafic de persoane, prostituție forțată și apartenență la organizație criminală. Mama a fost condamnată la 16 ani de închisoare deoarece și-a prostituat propria fiică, în timp ce ceilalți doi frați au primit pedepse de 15 ani și o zi de închisoare.

În anul 2012, clanul a decis transferul minorei familiei din România în Spania ca să o exploateze, sub supravegherea fraților și coordonarea mamei. În plus, au obligat-o pe iubita lui Ionuț se prostitueze prin amenințări și agresiuni fizice.

Ionuț, mama sa și frații exercitau „un control absolutasupra celor două fete, stabilindu-le turele, prețurile și locurile, și însușindu-și toți banii obținuți din exploatarea lor.

Lista celor mai căutați fugari din Spania

  • Daniel Vázquez Patiño
  • Ionuț Ramon Răducan
  • Jesús Manuel Heredia Heredia – „El Pantoja”
  • José María Pavón Pereira
  • Juan Herrera Guerrero – „El Monje Vidente
  • Juan Miguel García Santos
  • Julio Herrera Nieto
  • Manuel Rodríguez López
  • Martiño Ramos Soto
  • Sergio Jesús Mora Carrasco – „Yeyo

