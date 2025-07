Cum a reușit un tânăr să obțină un post de conducere, deși nu are nicio calificare. Ce a putut să scrie în CV

Un tânăr a explicat cum a reușit să obțină un post de conducere, la o companie din Manhattan, deși nu are nicio calificare. A mărturisit că a apelat la o „schemă”, pentru a putea găsi un job mai bine plătit, pentru a acoperi toate costurile lunare.

Fără experiență sau vreo calificare, un tânăr în vârstă de 21 de ani, din New York, a apelat la o „schemă” pentru a putea găsi un job mai bine plătit. În cele din urmă, tânărul a ajuns să se angajeze într-o companie care își are sediul în Manhattan, pe o poziție de conducere.

Cum a reușit un tânăr să obțină un post de conducere, deși nu are nicio calificare sau experiență

Tânărul a povestit că a ales să mintă în CV, pentru a putea să își găsească un loc de muncă mai bine plătit. Deși nu a absolvit studii superioare, Noah Reedyson, tânărul de 21 de ani, a găsit o modalitate prin care să ajungă angajat pe un post bine plătit. Tânărul a notat în CV doar două informații reale – numele și adresa. Apoi, celelalte informații menționate de el au fost false.

„În afară de nume și adresă, am mințit în legătură cu absolut totul în CV. Am inventat nume false de companii la care chipurile am lucrat și am spus că am o diplomă de facultate, ceea ce nu e adevărat. Am spus totul cu suficientă încredere încât să mă creadă. Privesc totul ca pe un joc. Cele mai mari minciuni pe care le-am spus la interviuri sunt că sunt campion NCAA și că am cântat la saxofon pentru Shania Twain. Nimeni nu m-a întrebat nimic”, a susținut tânărul.

Noah a precizat că nu i-a fost teamă că va fi prins pentru minciunile rostite. Situația a mărturisit-o și în mediul online, acolo unde s-a viralizat rapid. Recent, a fost angajat pe o poziție de director senior. Câștigă circa 150.000 de dolari pe an. Pentru că nu are o experiență reală, tânărul a mărturisit că se „luptă” la locul de muncă.

„Când am început să mint, mi-am dat seama că îmi place mult senzația. Parcă aveam control asupra propriei vieți. Nu m-a speriat niciodată ideea de a fi prins. Ce să-mi facă? Să mă dea afară dintr-un job pe care nu îl am?”, a spus el, arată Dailymail.co.uk.

Sursă foto: Shutterstock