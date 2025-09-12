Prima pagină » Actualitate » Cum a scăpat suspectul căutat pentru asasinarea lui Kirk. Imaginile date publicității de FBI surprind momente INCREDIBILE imediat dupa asasinat

Bianca Dogaru
12 sept. 2025, 11:16, Actualitate
Au apărut imagini cu presupusul asasin al activistului Charlie Kirk, împușcat mortal marți, 10 septembrie 2025, pe scena unui eveniment la Utah Valley University.

În înregistrare se vede cum suspectul, îmbrăcat în haine închise la culoare, cu glugă în cap, aleargă pe acoperișul unei clădiri, sare de la înălțime și apoi dispare într-o parcare din apropiere.

FBI încă nu au reușit să-l prindă și au cerut sprijin din partea publicului pentru identificarea acestuia. O recompensă substanțială, de 100.000 de dolari, a fost pusă la dispoziție pentru informații care pot duce la arestarea sa. Între timp, ucigașul rămâne în libertate.

Sursa foto: Profimedia

