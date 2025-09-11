Prima pagină » Actualitate » „Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan

„Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan

Bianca Dogaru
11 sept. 2025, 11:57, Actualitate
„Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan

Fostul premier liberal al României, Florin Cîțu, avertizează că, deși la guvernare se află trei partide de dreapta, PNL-USR-UDMR, Guvernul Bolojan a picat la examenul de liberalism.

„Din păcate, cu trei partide care se declară de dreapta la guvernare, nu există o singură măsură liberală de susținere a sectorului privat, a proprietății private, a antreprenorilor”, a declarat Cîțu.

Premierul Ilie Bolojan se află între ciocan și nicovală, mai spune Cîțu. Pe de o parte, promite reforme pentru modernizarea statului, pe de altă parte, presiunea politică și opoziția din Coaliție îl fac să plătească un preț greu de suportat.

„Eu vă spun din propria experiență, atunci când îți asumi să faci reforme, este complicat să ai și coaliția de partea ta și să supraviețuiești politic. Dacă vrei să reziști politic, nu vei face reforme. E complicat. Dacă îți asumi să faci reforme și te duci înainte, să faci reformele, va fi complicat să reziști politic și fiecare își alege destinul”, spune Florin Cîțu, întrebat ce soartă crede că va avea premierul Ilie Bolojan, dacă reformele sale eșuează.

Fostul premier subliniază că România are nevoie de soluții concrete și reforme reale.

„Problema cea mai mare pentru România și pentru viitorul României o reprezintă soluțiile pe care le vedem implementate”, a precizat Cîțu.

Florin Cîțu a fost prim-ministrul României în perioada decembrie 2020 și noiembrie 2021, fiind cunoscut pentru pozițiile sale ultraliberale.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

EXTERNE ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
11:53
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte
ULTIMA ORĂ Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
11:50
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL
MESAJ Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
11:39
Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa”
AUTO Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
11:33
Programul „RABLA” revine. Ministrul Diana Buzoianu: „Am păstrat valoarea voucherelor”
ACTUALITATE Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază
10:35
Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază
Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești”
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Familia tinerei care a fugit din Ucraina de război, dar a murit în SUA, prima reacție după incident: A venit aici pentru siguranță
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a venit în România de ziua fostei neveste!
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
35 de medicamente noi adăugate pe lista celor compensate. Cine sunt beneficiarii
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Elena Udrea nu a dezamăgit. Imaginea care a trecut orice test: Nu renunță niciodată; e una dintre preferatele mele
Evz.ro
CNAS nu decontează decât o parte din costurile operațiilor
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
Cum a fost POSIBIL? După 23 de ani, polițiștii l-au prins pe bărbatul care a comis o crimă în anul 2002. Cine este, de fapt, criminalul de care toți au uitat? Trăia sub ochii tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Un studiu arată că băutorii de bere sunt magneți pentru țânțari