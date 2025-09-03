Cum arată de fapt HARTA lumii reală? Puțini știu care e adevărata dimensiune a continentelor și vecinii României

Harta lumii pe care o folosim zi de zi nu reflectă dimensiunile reale ale continentelor. Specialiștii în cartografie atrag atenția că sistemul Mercator, creat în secolul al XVI-lea, deformează realitatea și schimbă modul în care percepem vecinătățile geografice, inclusiv ce se află la sud de România, scrie Cancan.ro.

Hărțile clasice, așa cum le vedem în atlase sau la școală, sunt realizate pe baza proiecției Mercator. Aceasta a fost inventată în secolul al XVI-lea pentru a facilita navigația maritimă, permițând trasarea unor rute drepte pe oceane. Însă metoda produce distorsiuni majore, mărind suprafețele din regiunile nordice și micșorând zonele aflate la ecuator.

Astfel, continentele nu apar la dimensiunile lor reale. Un exemplu elocvent este Rusia, care pare mult mai întinsă decât Africa, deși în realitate Africa este semnificativ mai mare. De aceea, ceea ce credem că se află „sub” România sau cât de mari sunt vecinii săi poate să fie perceput greșit.

