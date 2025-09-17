Se lansează noua DACIA Duster Pick-Up. Prețuri, dotări și versiuni disponibile

Dacia lansează pe piața din România Duster Pick-Up, un model utilitar cu dublă cabină și patru locuri. Mașina este realizată în parteneriat cu Romturingia, companie de caroserii din Câmpulung Muscel.

Comenzile pot fi plasate începând cu 17 septembrie, iar prețul de pornire este de 25.983 de euro (fără TVA).

Design și specificații pentru Dacia Duster Pick-Up

Noul model Pick-Up se adresează atât celor care caută o mașină de familie, cât și utilizatorilor care au nevoie de un vehicul pentru transport de marfă. Are o capacitate de încărcare de până la 430 de kilograme și o benă de 1.050 mm x 1.000 mm, care vine dotată cu două șine metalice și patru inele pentru fixarea încărcăturii.

Modelul este disponibil în șapte nuanțe de caroserie (Sandstone, Lichen Kaki, Terracota Brown, Glacier White, Schiste Grey, Pearl Black și Cedar Green) și poate fi configurat în trei niveluri de echipare: Expression, Extreme și Journey.

Clienții pot alege între două motorizări conforme cu standardul Euro 6: Hybrid 140 și Mild-hybrid 130 4×4. Printre sistemele de siguranță și asistență disponibile, în funcție de echipare, se numără: airbag-uri frontale și laterale, ABS cu EBD, ESP, frânare automată de urgență, recunoașterea semnelor de circulație, asistență la păstrarea benzii și cameră multi-view.

Duster Pick-Up vine cu o cabina dublă în care își găsesc locul patru pasageri. Pentru prima dată, ocupanții locurilor din spate beneficiază de cotieră centrală, un detaliu menit să aducă mai mult confort pe drumurile lungi.

Romturingia, partener oficial al Renault Group din 2013, are o experiență solidă în conversia și adaptarea caroseriilor. Noul Pick-Up este rezultatul acestei colaborări și marchează un pas important în diversificarea gamei Duster.

