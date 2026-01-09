Prima pagină » Actualitate » Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil

Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil

09 ian. 2026, 09:55, Actualitate
Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil
FOTO - Caracter ilustrativ

Prețurile de pe piața imobiliară continuă să crească, dar o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil, fiind considerată în prezent una dintre cele mai ieftine garsoniere scoase la vânzare în Capitală, scrie Cancan. Garsoniera are 15 metri pătrați și este compartimentată astfel încât să ofere funcționalitate maximă pe un spațiu redus. Dispune de baie proprie și bucătărie separată, un avantaj important pentru cei care caută o locuință complet utilată, fie pentru uz personal, fie pentru investiție în vederea închirierii.

Blocul în care se află imobilul nu este racordat momentan la gaze, însă proprietarul precizează că în primăvară urmează să înceapă lucrările de anvelopare, iar racordarea la gaze este deja planificată. Până atunci, încălzirea se face pe curent, iar apa caldă este asigurată prin boiler electric. Pentru mulți cumpărători, aceste soluții pot reprezenta un avantaj, costurile de întreținere fiind mai ușor de controlat. Un alt avantaj major este proximitatea față de metrou, garsoniera fiind situată la aproximativ 10 minute de mers pe jos de cea mai apropiată stație.

Află aici cât costă cea mai ieftină garsonieră din București…

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
10:21
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
SPORT S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona
09:37
S-a stabilit finala Supercupei Spaniei! Când se va juca Real Madrid – FC Barcelona

Cele mai noi

Trimite acest link pe