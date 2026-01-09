Cum arată și în ce sector se află cea mai ieftină garsonieră din București. Potențialii cumpărători au fost deja atrași de prețul incredibil

Prețurile de pe piața imobiliară continuă să crească, dar o ofertă recent apărută în București a atras atenția printr-un preț aproape incredibil, fiind considerată în prezent una dintre cele mai ieftine garsoniere scoase la vânzare în Capitală, scrie Cancan. Garsoniera are 15 metri pătrați și este compartimentată astfel încât să ofere funcționalitate maximă pe un spațiu redus. Dispune de baie proprie și bucătărie separată, un avantaj important pentru cei care caută o locuință complet utilată, fie pentru uz personal, fie pentru investiție în vederea închirierii.

Blocul în care se află imobilul nu este racordat momentan la gaze, însă proprietarul precizează că în primăvară urmează să înceapă lucrările de anvelopare, iar racordarea la gaze este deja planificată. Până atunci, încălzirea se face pe curent, iar apa caldă este asigurată prin boiler electric. Pentru mulți cumpărători, aceste soluții pot reprezenta un avantaj, costurile de întreținere fiind mai ușor de controlat. Un alt avantaj major este proximitatea față de metrou, garsoniera fiind situată la aproximativ 10 minute de mers pe jos de cea mai apropiată stație.

