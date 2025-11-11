A fost lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul de la Kremlin”. Jude Law, asemănare remarcabilă cu Vladimir Putin

Studiourile franceze de film Gaumont au lansat primul trailer al filmului „Vrăjitorul Kremlinului”, bazat pe romanul cu același nume al lui Giuliano da Empoli. Lungmetrajul spune povestea unui strateg politic care îl ajută pe președintele rus Vladimir Putin să ajungă la putere în anii 1990.

Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția din 2025, acum câteva luni, și a fost prezentat și la festivalurile de film de la Toronto, San Sebastian, Busan și Zurich, însă publicul larg poate vedea abia acum primele imagini cu celebrul Jude Law, care a intrat în pielea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Jude Law, asemănare remarcabilă cu Putin

Celebrul actor poartă părul subțire și blond, are privirea calmă și tenul palid și este departe de eroul pe care fanii erau obișnuiți să-l vadă în comediile romantice.

Filmul va ilustra plecarea lui Vladimir Putin din KGB, unde a servit ca locotenent-colonel, în 1991, către lumea politicii ruse și călătoria sa ulterioară către cele mai înalte eșaloane ale puterii politice sovietice.

Pe parcurs, va atrage atenția asupra pasiunii lui Putin pentru fitness și activități fizice în aer liber, Jude Law fiind nevoit să facă inclusiv ski-nautic în rolul liderului rus.

Personajul principal al filmului și „vrăjitorul de la Kremlin care își folosește magia neagră„ este, însă, strategul politic Vadim Baranov, interpretat de Paul Dano. Conform intrigii, acesta devine consilier al viitorului dictator rus Vladimir Putin, interpretat de Jude Law, care se pregătea să-și înceapă cariera politică.

Filmul, care va fi tradus în 30 de limbi, va fi lansat în cinematografe în ianuarie 2026.

