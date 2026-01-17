Prima pagină » Actualitate » Cum au devenit birourile private de investiții prea scumpe chiar și pentru cei foarte bogați

Cum au devenit birourile private de investiții prea scumpe chiar și pentru cei foarte bogați

Bianca Dogaru
17 ian. 2026, 11:37, Actualitate
Cum au devenit birourile private de investiții prea scumpe chiar și pentru cei foarte bogați

Mult timp, pentru cei foarte bogați, un family office a fost soluția ideală. Adică o companie privată care gestionează averea unei familii. Un birou propriu, o echipă dedicată și control total asupra banilor. În teorie, un mod eficient și elegant de a administra averea. În practică, lucrurile au început să se complice. 

Sursa foto: Envato

În Statele Unite, numărul acestor birouri a crescut semnificativ în ultimii ani. În 2024 existau aproape 3.200 de family offices, care gestionau averi uriașe, de peste 1.300 de miliarde de dolari, conform Financial Times. Totuși, în spatele acestor cifre impresionante, se conturează o realitate mai puțin vizibilă: tot mai multe familii bogate încep să le închidă.

Motivul principal este simplu și ține de bani.

Costuri prea mari pentru un sistem prea rigid

Un family office nu înseamnă doar investiții. Înseamnă salarii mari, echipe numeroase și cheltuieli fixe care nu pot fi reduse ușor. Administratori de avere, avocați, experți fiscali, consultanți și directori de investiții trebuie plătiți indiferent dacă piețele merg bine sau prost.

În ultimii ani, aceste costuri au crescut constant. Inflația a scumpit totul, iar specialiștii buni sunt tot mai greu de găsit și tot mai scumpi. Astăzi, pentru o familie de active de peste un miliard de dolari, costul anual al unui astfel de birou poate depăși 6 milioane de dolari.

Sursa foto: Envato

Pentru familiile cu averi mai mici, povara este și mai vizibilă. Cheltuielile ajung să consume o parte importantă din randamentele obținute, iar avantajul de a avea un birou propriu începe să dispară.

Problemele nu sunt doar financiare

Banii nu sunt singurul motiv pentru care aceste structuri se închid. Pe măsură ce familiile cresc și averile trec de la o generație la alta, apar și conflictele.

Un sistem inițial pentru o singură persoană sau un nucleu restrâns ajunge să fie gestionat de zeci de membri ai aceleiași familii. Apar opinii diferite, priorități diferite și viziuni opuse despre ce ar trebui făcut cu banii.

Unii vor investiții clasice, orientate spre profit. Alții vor proiecte cu impact social sau de mediu. Deciziile devin greu de luat, iar structura care trebuia să simplifice lucrurile ajunge să le complice.

Soluții mai simple și mai ieftine

În fața acestor probleme, tot mai multe familii alerg alternative. În loc să mențină un birou complet, externalizează partea de investiții către bănci sau administratori profesioniști și păstrează intern doar funcțiile esențiale.

Sursa foto: Envato

Este mai ieftin, mai flexibil și implică mai puține tensiuni. Controlul nu mai este total, dar costurile scad semnificativ.

Deși numărul de family offices ar putea continua să crească pe termen lung, realitatea este că modelul nu mai este potrivit pentru toată lumea. Ce părea odată o soluție ideală devine, pentru unii, o structură prea scumpă și prea complicată.

