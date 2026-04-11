Cum au fost aprinse 4.000 de lumânări la Cluj pentru a salva cireșii de îngheț. „Am dat foc la 40.000 de euro”

O firmă pomicolă din Cluj a cheltuit 40.000 de euro în doar o noapte pentru a salva livada de cireși de înghețul târziu de primăvară, asta după ce temperaturile au coborât sub zero grade.

Potrivit Adevărul, fermierii au aprins 4.000 de lumânări anti-îngheț pentru a salva florile, într-o luptă contracronometru.

Cum au fost aprinse 4.000 de lumânări la Cluj pentru a salva cireșii de îngheț

Reprezentanții Fermei Steluța au publicat imaginile care surprind mii de puncte de lumină printre rândurile de cireși, într-un peisaj spectaculos, care ascunde o luptă dură cu vremea.

„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro. Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu. 4.000 de lumânări antiîngheț aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformați în fum și căldură, ca să salvăm florile de cireș care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veți găsi pe piață”, au transmis fermierii într-o postare pe Facebook.

Metoda se folosește rar în România din cauza costurilor ridicate, însă a reușit să crească temperatura din livadă cu câteva grade, ceea ce a făcut ca florile fragile să reziste la noaptea geroasă.

„La ora 7:00 dimineața aveam -2,7°C temperatura aerului. Pe rând, acolo unde am amplasat gălețile, temperatura a urcat la +1,4°C”, au mai precizat reprezentanții fermei, subliniind eficiența intervenției.

Efort uman considerabil din partea angajaților

Aproximativ 20 de angajați au lucrat toată noaptea, în frig, printre pomi, pentru a aprinde lumânările și pentru a se asigura că acestea ard constant până la răsărit.

„Astă noapte, 20 de oameni din echipa Ferma Steluța nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare, le-au supravegheat, le-au stins la răsărit. 20 de oameni care au lăsat deoparte liniștea sărbătorii pentru a salva livada, pentru că atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există ” , au mai scris reprezentanții fermei.

sursa foto: Facebook Ferma Steluța

