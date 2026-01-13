Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”

Cu doar două luni până la barajul de calificare la Cupa Mondială din vară, în care România va juca împotriva Turciei, meciul de pe 25 martie se anunță unul exploziv. Atmosfera este, deja, una tensionată, dovadă și un episod dezvăluit în exclusivitate de PROSPORT care a avut loc în Antalya, acolo unde mai multe cluburi din Liga 1 au efectuat cantonamentul de iarnă.

De altfel, chiar un fotbalist important de la noi a dezvăluit cum jucătorii români au fost umiliți într-un hotel de adversarii turci.

Dezvăluirile lui Dan Nistor despre ce s-a întâmplat

Nu mai puțin de 10 echipe din Liga 1 și-au organizat pregătirea înainte de reluarea campionatului în Antalya. Inevitabil, acolo s-a intrat în contact cu fotbaliștii turci de la formațiile care aveau programat cantonamentul de iarnă în zonă.

Dan Nistor, unul dintre veteranii din Superligă și printre cei mai respectați fotbaliști, a dezvăluit pentru Prosport un episod incredibil petrecut înaintea barajului pentru C.M. El a stat cu „U” Cluj în complexul de cinci stele Sueno Deluxe, din Belek, unde a fost cazată și gruparea Gaziantep FK, la care activează românii Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Potrivit lui Nistor, fotbaliștii celor de la Gaziantep FK, deși nu sunt în circuitul echipei naționale a Turciei, i-ar fi umilit pe „tricolori” afișând o atitudine de superioritate.

„Nu știu dacă știți. Au stat Maxim și Deian (n.r. – Sorescu) cu noi în hotel. Și am văzut că anumiți colegi de-ai lor ne-au luat la caterincă, la vrăjeală… Ne tratau de sus.

Într-adevăr, au (n.r. – turcii) fotbaliști mult mai experimentați, mult mai buni ca ai noștri, joacă la echipe mult mai bune. Dar, în fotbal se pot întâmpla multe și sper din tot sufletul că în martie, când va fi acel meci, să se întâmple acea surpriză în care marea majoritate nu cred, dar eu cred”, a povestit Nistor.

La Gaziantep tocmai a fost împrumutat și Denis Drăguș, internațional care va ridica la 3 numărul românilor din lot.

Când se joacă Turcia – România

Turcia – România este semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială și se dispută într-o singură manșă, pe 25 martie. Câștigătoarea acestui meci va disputa finala barajului, în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

