Cum au reinventat tinerii mobilierul stradal la Galați. Ce formă au băncile transformate în operă de artă.

Cum au reinventat tinerii mobilierul stradal la Galați

Simplele obiecte de mobilier stradal pot deveni adevărate opere de artă.

Asta au dovedit mai mulți tineri din Galați, artizanii unei expoziții unice.

Machetele unor bănci în formă de talpă sau palmă ori canapele și cușete de studiu autentice au fost prezentate cu mândrie în holul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Cei prezenți au putut să își imagineze cum vor arăta acestea pe străzile orașului.

Marian Barbu, rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, crede că ar fi interesant să aibă în campus astfel de spații pentru studenți.

Machetele au fost realizate de absolvenți de master din Galați și Iași.

Actualii studenți au contribuit la imprimarea 3D și pregătirea minuțioasă pentru expoziția-eveniment.

O studentă în anul 3 la Facultatea de Inginerie a povestit cum a contribuit la acest proiect artistic: a participat la imprimarea 3D, a șlefuit piesele, a chituit și imprimat pe bucăți. Mai mult, tânăra a și vopsit unele componente.

Organizatorul evenimentului, din cadrul Facultății de Inginerie a Univerității „Dunărea de Jos” din Galați, spune că experimentul a fost unul despre ingineria artei sau despre arta ingineriei. El speră ca machetele să aducă un plus de frumusețe orașului.

Expoziția nu se rezumă doar la Galați și va fi prezentă în mai multe orașe din țară, informează stirileprotv.ro.

