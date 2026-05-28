Știri externe » Scoop: SUA și Iran ar fi ajuns la înțelegere, dar memorandumul are nevoie de aprobarea președintelui Trump

Negociatorii iranieni și americani ar fi ajuns la înțelegere după câteva zile de negocierii intense. Ar putea rezulta un memorandum de înțelerere menit să prelungească armistițiul cu 60 de zile. 

În urma  memorandumului, Washington și Teheran  ar intra într-o nouă serie de negocieri pentru programul nuclear iranian.

Din 28 februarie 2026, între 6.921 și 9.453 de oameni au fost uciși din cauza războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Memorandum de înțelegere pentru 60 de zile pentru reluarea tranzitului petrolier global

Acordul de pace este unul decisiv pentru Orientul Mijociu și întreaga planetă, fiind în joc redeschiderea strâmtorii Ormuz și reluarea tranzitului petrolier global.

Transportul maritim prin strâmtoare va fi „fără restricții”, timp de 60 de zile, însă Iranul are un termen de 30 de zile pentru a îndepărta toate minele.  Și SUA se angajează să ridice blocada navală asupra porturilor iraniene.

Întreaga lume este grav afectată de criza energetică ca urmare a creșterii prețurilor la carburanți și de penuria de alimente, îngrășăminte și produse pe bază de petrol.

Trump a amânat semnarea

Însă, doi oficiali americani au declarat pentru Axios că acordul are nevoie de aprobarea finală din partea președintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Albă a amânat decizia și le-a cerut mediatorilor să se mai gândească încă câteva zile. Și conducerea Iranului trebuie să-și confirme acceptul.

Președintele a mai respins propuneri de pace din partea Iranului din motiv că nu au abordat condițiile impuse de SUA: garanția că Iranul nu va dezvolta arme nucleare.

Sunt necesare noi negocieri pe tema programului nuclear iranian

Semnarea memorandumului de înțelegere ar fi cel mai important pas diplomatic pentru încheierea războiului dintre SUA și Iran. Dar un acord final care să abordeze cerințele lui Trump privind programul nuclear iranian ar necesita negocieri intense în continuare.

Sursa Foto: Hepta/Profimedia

