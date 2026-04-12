Ursula von der Leyen, prima reacție după înfrângerea lui Orban: „Ungaria a ales Europa”

Ruxandra Radulescu
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj pe social-media, după ce premierul Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea, în urma alegerilor parlamentare.

Ursula von der Leyen și-a exprimat mulțumirea față de victoria partidului pro-european Tisza, condus de Péter Magyar.

Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria.

Împreună, suntem mai puternici.

O țară se întoarce pe drumul său european.

Uniunea devine mai puternică”, a transmis von der Leyen pe platforma X.

Orban, după înfrângerea în urma alegerilor parlamentare: „Vom continua să ne servim țara și națiunea maghiară”

După o luptă strânsă între partidul Fidesz, condus de Victor Orban, și Tisza, în frunte cu europarlamentarul Peter Magyar, actualul premier și-a declarat, oficial, înfrângerea.

„Vom continua să ne servim țara și națiunea maghiară”, a transmis acesta, în cadrul unui discurs de la sediul de partid. „Nu vom renunța. Nu vom renunța niciodată, niciodată, niciodată, niciodată!”, a adăugat Orbán.

Alegerile parlamentare din Ungaria au înregistrat o prezență record. Înainte de închiderea urnelor votaseră peste 77% dintre cetățeni.

Péter Magyar: „Au început alegerile decisive, care vor decide soarta țării noastre iubite”

Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a publicat duminică dimineață un mesaj pe Facebook prin care i-a îndeamnat pe alegători să iasă la vot. Postarea se încheie cu poezia revoluționară „Talpra magyar” a poetului Sándor Petőfi.

„Au început alegerile decisive, care vor decide soarta țării noastre iubite pentru o lungă perioadă de timp”, a scris Magyar. El a chemat cetățenii să schimbe „în mod pașnic sistemul” și să înscrie ziua de duminică în cărțile de istorie.

